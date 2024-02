Aus für "Bio-Kobl": "Die Entscheidung hat uns getroffen, ist aber zu akzeptieren"

Rieds Bürgermeister Bernhard Zwielehner: "Stadt muss so handeln"

Den ersten "Bio-Kobl" eröffnete "Koblstattbauer" Peter Gadermaier im Oktober 2019 auf seinem Grundstück in der Eberschwanger Straße am Stadtrand von Ried. Einen weiteren Selbstbedienungsladen mit Lebensmitteln aus der Region betreiben Gadermaier und sein Team in Tumeltsham.

Wenige Tage vor Weihnachten wurde Gadermaier per Bescheid des Stadtamts Ried mit der Unterschrift von Bürgermeister Bernhard Zwielehner mitgeteilt, dass ab 11. April 2024 die bauliche Anlage binnen einer Frist von vier Wochen unaufgefordert zu entfernen sei. Grund: Die Baubewilligung, die nur vorübergehenden Zwecken diene, dürfe einen Zeitraum von fünf Jahren nicht übersteigen. Der erstausgestellte Bescheid habe mit 11.4.2019 die Rechtskraft erlangt.

Vom Amt der oberösterreichischen Landesregierung gibt es eine befristete Zustimmung bis 31.12.2025 zu Aufstellung und Betrieb des Bioladens. Allerdings zählt in diesem Fall der Bescheid des Stadtamts, zumindest vorübergehend. "Wir haben eine Beschwerde beim Landesverwaltungsgerichtshof eingebracht. Wir rechnen aber nicht zeitnahe mit einem Urteil, daher nehmen wir den Bescheid zur Kenntnis", sagt Gadermaier auf OÖN-Anfrage.

"Getrübtes Weihnachten"

Er sei davon ausgegangen, dass er für 2024 und 2025 noch eine Genehmigung der Stadt erhalte. "Unser Weihnachten war sehr getrübt, die Entscheidung hat uns sehr getroffen, aber sie ist zu akzeptieren. Eigentlich hatten wir die Hoffnung, dass wir irgendwann eine dauerhafte Genehmigung erhalten. Wir haben immerhin noch unseren Standort in Tumeltsham, wo uns die Gemeinde das Gefühl gibt, herzlich willkommen zu sein. In Ried werden wir ein kleines Abschiedsfest machen", sagt der "Koblstattbauer".

Mehr zum Thema Innviertel Nahversorger: "KOBL" eröffnet Laden in Schärding SCHÄRDING. Michaela und Stefan Hennerbichler betreiben neues Selbstbedienungsgeschäft am Schärdinger Stadtplatz. Nahversorger: "KOBL" eröffnet Laden in Schärding

"Beschränktes Bauverfahren"

Rieds Bürgermeister Bernhard Zwielehner kann die Verwunderung von Gadermaier über den Bescheid nicht wirklich nachvollziehen. "Wo der ‚Bio-Kobl‘, bei dem ich übrigens selber gerne einkaufe, steht, gibt es ein Bauverbot, weil dort seit Jahrzehnten die Trasse für die geplante Spange 3 eingezeichnet ist. Es hat sich dabei um ein beschränktes Bauverfahren gehandelt. Die maximale Genehmigungsdauer sind fünf Jahre", sagt Zwielehner. Daher habe die Stadt so handeln müssen, anders würde man sich sogar strafbar machen. "Wenn Herr Gadermaier seinen Laden einige Meter versetzt aufgebaut hätte, wäre das überhaupt kein Problem gewesen", sagt Zwielehner.

Wie auch immer: Neben der Billa-Filiale am Stelzhamerplatz, die in den kommenden Wochen geschlossen werden soll, verliert die Stadt Ried demnächst also einen weiteren Nahversorger.

Lesen Sie dazu auch: Fix: Billa im Rieder Zentrum sperrt im ersten Halbjahr 2024 zu

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif