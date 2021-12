Bio-Selbstbedienungsladen "Kobl" als Erfolgsmodell auf Expansionskurs

Alles bio, täglich und im Selbstbedienungsmodus: Koblstattbauer Peter Gadermaier und Partner Martin Badegruber bieten an der Eberschwangerstraße in Ried am sogenannten Strand-Eck einen mittlerweile etablierten Bio-Selbstbedienungsladen. Jetzt expandiert das bewährte Konzept – in Tumeltsham beim "Zwingler" neben der Bundesstraße, die zur Autobahn führt, ist ein weiterer "Kobl" entstanden.