ASPACH: Traditionelle Trachtenmusik und Schlagerpop in Pink im Kurpark

Anton Pointecker gründete 1863 im "Solingerhaus" Wildenau die Aspacher Dorfmusik mit neun musikbegeisterten Männern. Noch 160 Jahre später steht der Hausname "Solinger" für traditionelle Musik, die von den derzeit 59 Musikern nach wie vor gespielt wird. Das Jubiläum wird am Wochenende gefeiert mit einem Konzert und Melissa Naschenweng, die Senkrechtstarterin aus dem Kärntner Lesachtal in pinker Lederhose und mit pinker Harmonika. Diese beiden Konzerte im Kurpark Aspach sind die Höhepunkte des Feierwochenendes in Aspach. Das Open-Air-Konzert der 1. Innviertler Trachtenmusikkapelle findet am Sonntag, 16. Juli, um 19 Uhr statt, bereits um 18.30 Uhr sind die Jungmusiker zu hören. In der ersten Programmhälfte erklingen moderne Musikstücke, nach der Pause steht die "original Solingermusik im Mittelpunkt", kündigt Kapellmeister Andreas Glechner an. Moderieren wird das Jubiläumskonzert Dominik Göbl, der vielen durch die Sendung "Wirtshausmusikanten beim Hirzinger" im Bayerischen Rundfunk und "Ein Bayer in Oberösterreich" bekannt ist. Bei Schlechtwetter findet das Konzert im Veranstaltungszentrum Danzer statt.

Hier wird der Innviertler Landler getanzt. Bild: HCH-Fotopress

Melissa Naschenweng genießt ihren Auftritt im Innviertel eine Woche später, am Samstag, 22. Juli. Der gefeierte Star am Schlagerhimmel macht im Rahmen seiner aktuellen Tour Station im Kurpark. Melissa Naschenweng legte vor nicht einmal fünf Jahren einen Senkrechtstart am Musikmarkt hin. Sie hat mehr als 180 Auftritte im Jahr und YouTube-Klicks jenseits der zehn Millionen. Mit ihrem Hit "I steh auf Bergbauernbuam" erreichte sie in Österreich den Platin-Status. Vor ihrem Auftritt stimmen Musiker und DJs aus dem Innviertel ab 18 Uhr ein. Die Kartenanzahl ist begrenzt, Vorverkaufskarten sind bei den Musikern und auf Ö-Ticket zu kaufen. Vorverkaufskarten für das Jubiläumskonzert der Solinger sind auch bei den Musikern erhältlich.

