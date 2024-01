Aschermittwoch: Kickl und "Omas gegen Rechts"

Manfred Haimbuchner und Herbert Kickl beim Politischen Aschermittwoch im Februar 2023 in der Jahnturnhalle in Ried

Österreichweit bringt man den Aschermittwoch seit Jahrzehnten mit Ried in Zusammenhang. Grund dafür ist die politische Zusammenkunft der Freiheitlichen Partei. Schon zu Zeiten von Jörg Haider war die Jahnturnhalle bis auf den letzten Platz gefüllt. Das wird auch am 14. Februar ab 19 Uhr nicht anders sein. Bei der 31. Auflage des Politischen Aschermittwochs der Freiheitlichen werden Oberösterreichs Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner und Bundesparteiobmann Herbert Kickl zu Bier und Heringsjause den Besuchern deftige Worte auftischen. Für Kickl ist es im Wahljahr 2024 ein wichtiger Auftritt, der es in der Regel bis in die ORF-Sendung "ZIB2" schafft. Erhard Weinzinger, Rieds FPÖ-Bezirksgeschäftsführer, organisiert den Politischen Mittwoch seit der ersten Auflage. "Wir sind seit Wochen ausverkauft. Es werden 2000 Leute in der Halle sein. Der Andrang nach Karten war auch unter Jörg Haider oder Heinz-Christian Strache regelmäßig groß, aber so wie heuer war es noch nie", sagt Weinzinger. Die FPÖ-Sympathisanten mussten 18 Euro für eine Karte hinblättert, darin inkludiert ist eine Jause und ein Getränk.

Gegenveranstaltung und Demo

Gegendemonstration der "Omas gegen Rechts" geplant (Archivfoto) Bild: Volker Weihbold

Unter dem Motto "Zusammenhalten für ein solidarisches Innviertel" wird es am Aschermittwoch auch eine Gegenveranstaltung eines "zivilgesellschaftlichen Bündnisses" geben. Das Programm startet um 16 Uhr in der Gießerei (Rainerstraße) mit dem Vortrag mit dem Vortrag "Aus alt wird neu? Der Nationalsozialismus und die Anfänge der FPÖ – eine Spurensuche" von Margit Reiter, Professorin für Zeitgeschichte an der Universität Salzburg. Ab 19 Uhr findet in der Gießerei ein Poetry Slam statt.

Zudem ist ab 17 Uhr eine Demonstration bei der Jahnturnhalle geplant. Hauptveranstalterinnen sind die "Omas gegen Rechts". Mehrere Reden, unter anderem von Susanne Scholl, sind geplant. Bereits am 16.30 Uhr ist ein Demonstrationsmarsch vom Bahnhof Richtung Markplatz geplant. Motto der Gegendemonstration: "Zusammenhalten gegen rechts".

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif