Ansturm auf die neue Sternwarte

"Seit der Eröffnung im August hatten wir mehr als 14.000 Besucher auf der VEGA-Sternwarte des Hauses der Natur am Haunsberg. Etwa 140 Führungen wurden gebucht. Meist waren es Familien und Kleingruppen aus Salzburg, Oberösterreich und Bayern, aber auch viele Wiener waren darunter", sagte der Leiter der Sternwarte, Helmut Windhager, der Braunauer Warte beim Besuch vor Ort. Bis zu 400 Gäste kamen bisher an manchem Abend. Weniger als 150 waren es nie.

Blick in Weiten des Universums

Wer Interesse hat, kann die teleskopischen Sternführungen an Montagen ohne Anmeldung und kostenlos besuchen. Auf mehreren Stationen (zwei Beobachtungskuppeln, Vortragssaal und Aussichtsterrasse) erfährt der Besucher viel über die Sternwarte und kann mit den eigenen Augen durchs Teleskop in die Weiten des Universums blicken. Das Wetter muss allerdings passen. Diese Führungen beginnen ab Juni um 22 Uhr. Jeden letzten Freitag im Monat gibt es außerdem um 19.30 Uhr einen astronomischen Vortrag, ebenfalls bei freiem Eintritt. Sonderführungen zu besonderen astronomischen Ereignissen wie Mond- oder Sonnenfinsternissen, besonderen Planetenstellungen, Sternschnuppenströmen wie den Perseiden oder Geminiden werden rechtzeitig angekündigt.

Derzeit sucht die Sternwarte einen astronomisch gebildeten Pädagogen der Programme für Schulen und Kinder erstellt sowie administrative Aufgaben übernimmt. Bewerbungen, vor allem von Auslandsösterreichern aus der ganzen Welt (USA und Asien), aber auch von in Österreich und Deutschland lebenden Pädagogen gibt es. Die Hearings mit den Bewerbern finden gerade statt. Bis Ende des Sommers soll die Bestellung erfolgen. Bereits am Laufen sind die Pluskurse Astronomie für Schulklassen, die der Leiter der Jugendgruppe Herbert Pühringer veranstaltet. Mitglied in der Jugendgruppe der Sternwarte, die sich einmal monatlich trifft, kann jedes Kind von zehn Jahren aufwärts werden.

Auf der Sternwarte finden auch Astronomiekurse für Experten und Hobby-Astronomen statt. Im Juni gibt es etwa eine Kleinplanetentagung, im Oktober die Tagung österreichischer Amateurastronomen und eine Buchpräsentation des Physikers Werner Gruber, der nicht weit von hier im oberösterreichischen Ostermiething geboren wurde. Bis zum Sommer wird es auch für Menschen im Rollstuhl möglich sein durch das Teleskop am Haunsberg zu blicken. Möglichkeiten dazu werden gerade erprobt.

Weitere Informationen hausdernatur.at/de/sternwarte oder per Mail an vega-sternwarte@hausdernatur.at