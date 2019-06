"Angst führt viele Menschen dazu, falsche Entscheidungen zu treffen"

Im Fernsehen würde jetzt in Klammer "Bitte nicht nachmachen" eingeblendet werden, denn was jetzt kommt, ist gefährlich. Tamina-Florentine Zuch hat es trotzdem oder gerade deswegen gemacht: Sechstausend Meilen in sechs Wochen, von Amerikas Ost- zur Westküste – und das nicht in, sondern auf Güterzügen – illegal, als blinder Passagier. Sie hat sich auf die Spuren der Hobos begeben, nordamerikanische Wanderarbeiter, die vor allem in den 1920er-Jahren Güterzüge nutzten, um durchs Land zu reisen und sich mit Jobs etwas zu verdienen. Die 28-jährige Hamburgerin mit Linzer Wurzeln hat es ihnen gleichgetan. Über ihren Solotrip voller Abenteuer und auf der Suche nach Freiheit hat die Fotografin ein Buch geschrieben. Daraus liest sie am Freitag, 28. Juni, 18.30 Uhr, im JUZ Burghausen.

Verrückt war mein erster Gedanke, als ich gelesen habe, was Sie gemacht haben. Sind Sie das?

Tamina-Florentine Zuch: In meinen Augen gewiss nicht. Ich werde wahrscheinlich von einigen für verrückt gehalten, für andere hat das gar nichts Verrücktes, sondern es entspricht ihrer eigenen Realität, andere wiederum sind von dieser Reise gelangweilt.

Beschreiben Sie das Gefühl da oben auf den Zügen. Wir werden das ja alle nie erfahren, denn es ist – nicht ganz überraschend – gefährlich und verboten.

Es ist ein wahnsinniges Gefühl, das sich schwer beschreiben lässt. Vielleicht am ehesten von einem Fallschirmspringer oder Bergsteiger nachzuvollziehen. Oder ein kleines Kind, das etwas macht, von dem es weiß, dass es verboten ist, aber einfach nicht widerstehen kann. Da kommen eine Menge Gefühle auf einmal zusammen. Angst, Freude, Erleichterung, Freiheit. Es ist laut, der Wind bläst einem um Körper und Kopf, man versucht mit aller Kraft das Gleichgewicht zu halten und sich nicht abschütteln zu lassen. Der Zug fährt gnadenlos weiter. Ihm ist es egal, ob man da oben steht oder fällt, ob ein Tunnel kommt. Man hat ein großes Verantwortungsgefühl sich selbst gegenüber und gleichzeitig fühlt man sich so unbedeutend. Ein herrliches Gefühl!

Wie oft haben Sie Strafe bezahlt?

Bei dieser Reise wurde ich nur einmal erwischt und ich hatte Glück: In Kalifornien sind die Polizisten sehr nett und nachsichtig mit Vagabunden. In Florida bin ich der Polizei nur knapp entkommen. Das hätte mich mein Visum und einige Tage im Gefängnis gekostet.

Auf den Spuren der Hobos: Womit haben Sie sich Geld verdient?

Ich war 2015 zum ersten Mal in den Vereinigten Staaten und habe mich damals zusammen mit einem Fotografenkollegen auf die Suche der Hobos gemacht. Ich bin Fotografin, so verdiene ich mein Geld! Während der Reise habe ich 24 Stunden mit den Leuten verbracht, die ich auf der Straße kennenlernte. Ich habe mich ihrem Lebensstil angepasst und wie sie Geld und Essen erbettelt. Das Essen haben wir geteilt, das Geld habe ich ihnen gegeben. Insgesamt ist es ja doch eher eine sehr günstige Art des Reisens.

Alleine unterwegs, nachts in Parks oder auf Parkplätzen geschlafen. Sie scheinen recht furchtlos zu sein?

Ich möchte mich von mir selbst nicht einschränken lassen. Und Angst scheint da der größte Feind. Früher hatte ich vor allem Angst: Dunkelheit, fremde Menschen, dem Alleinsein, dass irgendwo jemand lauert, der mir Böses will, Höhe. Mit der Höhe habe ich immer noch zu kämpfen. Aber diese Angst ist meistens unbegründet und wenn man sich mit ihr auseinandersetzt, verschwindet sie schnell. Was nicht bedeuten soll, dass ich fahrlässig handle. Ich bin gerne am Leben und wenn ich eine Angst überwinde, fühle ich mich umso lebendiger.

Sie beschreiben diese Reise als eigene Rebellion – wogegen genau? Starren Arbeitsalltag, Kinderkriegen und Autowaschen?

Eher gegen meine eigene Bequemlichkeit. Aber auch gegen die Erwartungen der Gesellschaft und Menschen in meinem Umfeld. Ich wäre sicherlich auch eine gute Verkäuferin, aber das wäre kein Leben, das mich glücklich machen würde. Natürlich ist sie anstrengend, diese Lebensweise. Ich bin selbstständige Fotografin, ich bin viel unterwegs, habe kein regelmäßiges Einkommen, keinen Arbeitsalltag. Das ist für die meisten unvorstellbar. Es ist auch eine Rebellion gegen unser heutiges Weltbild. Die Menschen leben in so großer Angst, permanent – Angst wovor? Journalisten haben einen großen Teil dazu beigetragen und diesem Weltbild möchte ich entgegenwirken. Zeigen, dass man der Fremde nicht mit Angst, sondern mit offener Neugierde begegnen kann. Angst führt so viele Menschen dazu, falsche Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen, die gefährlich werden können.

Tamina-Florentine Zuchs Mutter ist gebürtige Linzerin, ihre Familie wohnt in Oberösterreich. Im Juli fliegt Zuch in die Mongolei, um dort mit Nomaden zu leben und einen Kurzfilm zu drehen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.