Analyse zeigt Ausmaß des "Litterings" im Bezirk Ried

Im Rahmen einer Littering-Analyse mit der pulswerk GmbH wurden die "Sammelergebnisse" von Flurreinigungsaktionen aus drei Gemeinden des Bezirks Ried analysiert, um hochrechnen zu können, wie viel Müll bezirksweit achtlos im Freien weggeworfen wird. Auf dem Gelände der Entsorgungsfirma Katzlberger in Mettmach wurden die Abfälle sortiert. Nun wisse man auf den Bezirk hochgerechnet, welche Stoffe besonders häufig achtlos weggeworfen werden, so der Bezirksabfallverband (BAV) Ried.

Zwei Tage lang unterstützten die Abfallberater des BAV Ried die pulswerk GmbH, ein Beratungsunternehmen des Österreichischen Ökologie-Instituts, im Rahmen des Interreg-Projektes "Stopp Littering – Situationsanalyse der Littering-Abfälle". Für die Analyse kamen dabei 83 gefüllte "Hui-statt-pfui-Säcke" von Flurreinigungsaktionen dreier ländlicher Bezirksgemeinden zusammen. Insgesamt wurden 424 Kilogramm Abfall in 24 verschiedene Abfallarten getrennt.

Problem: Dosen und Flaschen

Ein Drittel des Littering-Aufkommens waren Verpackungen: Fast 1200 Aludosen, 550 PET-Flaschen und 330 Stück Zigarettenschachteln wurden bei der Probenahme gezählt. "Hochgerechnet auf den gesamten Bezirk sind dies 20.000 Stück, die alleine innerhalb dieser drei Abfallarten achtlos weggeworfen werden", sagt Abfallberaterin Gudrun Pichler-Zecha vom BAV Ried. Dabei seien die Abfälle entlang von Bundes- und Landesstraßen gar nicht alle mitgerechnet, weil diese Abschnitte ganzjährig durch die Straßenmeistereien betreut werden.

Für Abfallberaterin Sonja Glatzel überraschend hoch gewesen sei der Volumenanteil von 30 Prozent an Kunststoffabfällen aus der Land- und Bauwirtschaft wie z. B. Silofolien. "Zum Teil sind das Windverfrachtungen, aber wir müssen hier vermehrt Bewusstseinsarbeit leisten. Denn liegt der Kunststoff lange auf Feldern, Wiesen und in Bächen, kann er zu Mikroplastik zerfallen."

Die heurigen Flurreinigungsaktionen hätten gezeigt, dass das sogenannte "Littering" entlang unserer Straßen leider nicht weniger werde, so der Verband. "Von Februar bis Mai haben etwa 1800 Freiwillige bei 46 Flurreinigungsaktionen in 35 Gemeinden rund 850 Säcke voller Abfall eingesammelt und in unseren Altstoffsammelzentren abgegeben", so Verbandsobmann Karl Ehwallner. Immerhin erfreulich sei, dass sich heuer so viele Freiwillige wie noch nie an den Hui-statt-pfui-Flurreinigungsaktionen des Bezirksabfallverbandes Ried beteiligt haben. Beim Bezirksabfallverband befürworte man die Pfandeinführung auf Kunststoffflaschen und Aludosen. "Meine Hoffnung auf ein Einwegpfand in Österreich ist noch nicht gestorben", so der Rieder BAV-Obmann Karl Ehwallner. (sedi)