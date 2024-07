Ärger des Bauhoftheaters wächst: Aufführungstermine abgesagt

George Taboris Hitler-Farce "Mein Kampf" in Braunau: In gewohnt hochklassigem Zusammenspiel von Laien und Profischauspielern begeisterte das Bauhoftheater auch diesen Sommer Zuschauer wie Kritiker. Doch geschmiert läuft heuer nicht alles: Ausgerechnet im Jubiläumsjahr eckt es bei der Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde. "Ein Fauxpas folgt dem nächsten", ärgert sich Gabriele Pointner. Denn Mitglieder des Bauhoftheaters wurden erst vor wenigen Tagen zufällig darauf aufmerksam, dass am Wochenende von Freitag, 26., bis Samstag, 27. Juli, ein italienischer Markt am Stadtplatz gastiert. Geworben wird mit Livemusik – nur einen Steinwurf von der Bühne am Kirchenplatz entfernt. "Wir müssen die beiden Termine deshalb kurzfristig absagen. Niemand kann uns garantieren, dass die Musik und der Markt unser Spiel nicht stören. Und gerade bei diesem sensiblen Stück, das teilweise sehr philosophisch ist, brauchen Zuschauer wie Schauspieler Ruhe, um sich zu konzentrieren", erklärt sie. Der Ärger bei den Verantwortlichen des Bauhoftheaters ist groß. "Wenn man uns das vorher mitteilt, dann listen wir diese Termine einfach gar nicht auf, sondern spielen halt in dieser Woche nur zweimal. So haben wir die zusätzliche Arbeit mit den bereits verkauften Karten, und die Zuschauer, die Karten gekauft haben, ärgern sich ja auch", sagt sie.

Den Unmut habe man auch bei Verantwortlichen der Stadtgemeinde geäußert. Es gab bereits eine Krisensitzung. Denn: Es ist nicht die erste Absage, zu der sich das Bauhoftheater im Jubiläumsjahr gezwungen sieht. Wie berichtet, wurde wenige Tage vor der Premiere von "Acht Frauen" bekannt, dass der Stöger-Stadl, der bis dahin für viele andere (Theater-)Veranstaltungen genutzt wurde, keine Betriebsstättengenehmigung hat. Alle Spieltermine mussten kurzfristig abgesagt werden. Vergangene Woche wurde der Spielbeginn für "Mein Kampf" kurzfristig um eine Stunde verschoben, weil die Freie Christengemeinde eine Versammlung am Stadtplatz angemeldet hatte, bei der ebenfalls Musik gespielt wurde. "Da konnten wir zumindest mit den Veranstaltern einen Kompromiss finden und danken auch dem Publikum, das gewartet hat", sagt Pointner.

Kulturausschuss-Obmann Fred Hermann versteht den Ärger und formuliert den dringenden Appell, die Kommunikation untereinander zu verbessern: "Es braucht eine Schnittstelle für alle Veranstaltungstermine. Wir müssen immer versuchen, einen gemeinsamen Nenner zu finden, bevor es Schuldzuweisungen hagelt. Die machen keinen glücklich", betont er.

Er hofft, dass man aus diesen Missgeschicken für die Zukunft lernt – gerade im Hinblick auf das bereits beschlossene Mobilitätskonzept, in dem als ein Ziel formuliert ist, den Verkehr am Stadtplatz zu beruhigen und den Platz dafür unter anderem mit Veranstaltungen zu beleben. Auch bei der grenzüberschreitenden Kommunikation ist Luft nach oben: Zeitgleich mit dem italienischen Markt am Samstag in Braunau findet auch eine italienische Nacht am Simbacher Kirchenplatz statt.

Karten-Rückerstattung und Zusatztermine

Die Aufführungstermine von „Mein Kampf“ am Freitag, 26., und Samstag, 27. Juli, mussten kurzfristig abgesagt werden. Karten verlieren ihre Gültigkeit. Online gekaufte Karten werden automatisch rückerstattet. Jene, die im Kartenbüro gekauft wurden, können an der Abendkasse (auch am 26. und 27. Juli) und im Kartenbüro (ehemalige Trafik Simböck) zurückgegeben werden.

Zusätzliche Spieltermine: Mittwoch, 7., Donnerstag, 8., und Freitag, 9. August. Mehr Infos online unter bauhoftheater.at

