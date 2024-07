„Mein Kampf“ krönt 20 Jahre Bauhoftheater Braunau

Ein Jude der ein Buch mit dem Titel „Mein Kampf“ schreibt und sich des jungen Hitler annimmt: George Taboris Farce hat es in sich. Aber auch das Bauhoftheater, das just mit diesem Stück, uraufgeführt in Wien 1987, zu seinem 20-Jahr-Jubiläum auf dem Kirchenplatz in Braunau den Vorwurf verdrängter Geschichtsbewältigung an die Wand spielt. Historisch belegt ist der Kern des „theologischen Schwanks“: Der junge Hitler wird an der Wiener Kunstakademie abgelehnt.