Ab Dezember: Neue Abendverbindungen ins Innviertel

Wie in jedem Jahr werden auch heuer im Dezember die Fahrpläne für das Jahr 2024 umgestellt. Im Zuge des Fahrplanwechsels soll auch die Stärkung der Abendrandverbindungen erfolgen, wie Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) und Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP) diese Woche bekannt gaben. Dabei ergeben sich insbesondere für das Innviertel deutliche Besserungen: Ab 11. Dezember wird eine Spätverbindung aus Wien kommend über Linz (21.45 Uhr), Wels (22.09 Uhr), Neumarkt-Kallham (22.36 Uhr) weiter bis nach Passau (23.22 Uhr) verlängert.

Außerdem wird eine Spätverbindung ab Linz (22.50 Uhr) ohne Umstieg über Wels nach Schärding (00.08 Uhr) installiert. In Neumarkt-Kallham kann darüber hinaus ein Umstieg nach Ried oder die dann neue Verbindung nach Braunau (0.32 Uhr) genutzt werden. "Wir sehen die Angebotsausweitungen als entscheidenden Schritt, um den öffentlichen Verkehr attraktiver zu gestalten und das Mobilitätsangebot für die Menschen in Oberösterreich zu erweitern", so Stelzer und Steinkellner.

2024 soll zudem die Einführung einer weiteren spätabendlichen Verbindung aus dem Zentralraum bis nach Passau umgesetzt werden. Als Zeitpunkt wird das kommende Frühjahr angegeben.

