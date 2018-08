Trainer sprangen mit Fallschirm in das Pramtalstadion

ANDORF. Während die Leichtathleten beim hochkarätig besetzten Josko-Laufmeeting in Andorf ihre Qualitäten unter Beweis stellten, stellten vier Spitzentrainer ihren Mut unter Beweis.

Punktlandung: Gregor Högler, Trainer vom Taufkirchner Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger Bild:

Sven Benning, Philipp Unfried, Wolfgang Adler und Gregor Högler, der den Innviertler Weltklasse-Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger trainiert, sprangen aus 4000 Meter Höhe per Tandem-Fallschirmsprung in Begleitung von Profis der Union Fallschirmspringerclub Linz in das Andorfer Pramtalstadion. Dabei erreichten sie eine Freifallgeschwindigkeit von rund 200 km/h. Weitere sechs Fallschirmspringer landeten ebenfalls sehr präzise.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema