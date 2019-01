Spezialfirma hat bereits 1000 Heutrocknungsgeräte ausgeliefert

LENGAU/STRAßWALCHEN. Unternehmen mit Produktion in Lengau zählt europaweit zu den Marktführern.

HSR beschäftigt bereits 32 Mitarbeiter. Bild: HSR Heutrocknung

Das Unternehmen HSR Heutrocknung mit Sitz in Straßwalchen und Produktion in Lengau hat sein bereits 1000. Heutrocknungssystem ausgeliefert. Der Landwirt und Unternehmer Josef Reindl gilt in der Branche als Heutrocknungspionier – er beschäftigt sich seit 30 Jahren mit dem Thema der maschinellen Heutrocknung mit Luftentfeuchtern und hat vor zehn Jahren die Firma gegründet, die aktuell 32 Mitarbeiter beschäftigt und europaweit zu den Marktführern zähle.

65 Prozent Exportquote

Die Exportquote betrage rund 65 Prozent. "Unsere Hauptabsatzmärkte liegen in den deutschsprachigen Ländern Österreich, Deutschland und der Schweiz. Wichtige Absatzmärkte sind auch Frankreich, Süditalien und Kanada", sagt Reindl. Auch in Tschechien, Belgien und in Serbien installierte Reindl bereits Heutrocknungssysteme.

Das Prinzip der Heutrocknung sei einfach. Der Landwirt transportiert das gemähte Heu in sein Heulager. Dort wird dem Heu mithilfe einer Luftentfeuchtungsanlage das Wasser entzogen.

Der große Vorteil dieses Trocknungsverfahrens: Sämtliche Nährstoffe und Vitamine des Heus bleiben für die spätere Fütterung erhalten, so das Unternehmen. Die Lengauer Heutrocknungsspezialisten verfügen über ein effizientes und patentiertes System zur Heutrocknung, das heute erfolgreich bei rund 1.000 Landwirten als Alternative zur Silage und bei fünf Landwirtschaftsschulen zum Einsatz komme.

Besonders stolz sei man bei HSR über den geringen Energieaufwand, der bei der Heutrocknung anfalle. Als Spitzenwert für ein Kilogramm abgetrocknetes Wasser ermittelte man einen Stromverbrauch von nur 0,137 kWh.

"Die Liegezeit am Feld ist deutlich verkürzt und es gibt auch kein Wetterrisiko beim Verarbeiten des Heus. Darüber hinaus gehen kaum Nährstoffe verloren und der hohe Eiweißgehalt im Heu sorgt für eine ausgezeichnete Futterqualität, die sich wiederum positiv auf die Milchleistung und die Gesundheit der Kühe auswirkt. Gleichzeitig profitiert der Landwirt von höheren Verkaufspreisen der Milch durch einen Bio- oder Heumilch-Zuschlag." HSR-Kunden können die gesamte Heutrocknung mit einem Smartphone oder einem Tablet bequem überwachen und bedienen. Im Jahr 2016 hat Reindl auf einer Fläche von 12.000 Quadratmetern ein neues Produktions- und Verwaltungsgebäude samt Ausstellungsraum in Betrieb genommen.

Auf seinem eigenen Bauernhof – dem Erbhof Bartlgut in Straßwalchen, der seit 1690 besteht – hat Reindl einen Schaubetrieb für die Heutrocknung eingerichtet. Dieser wird jährlich von rund 5.000 Landwirten besucht.

