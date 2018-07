"Schlagloch-Rallye": Abenteuerreise für fünf Innviertler quer durch den Balkan

SCHILDORN. Mehr als 4000 Kilometer müssen mit den alten Autos zurückgelegt werden.

Bereit für die Fahrt durch den sommerlichen Balkan: Andrea Scherzer, Thomas Schachl, Anja Weber und Jonas Scherzer Bild: Streif

Acht Tage, mehr als 4000 zu absolvierende Kilometer, ein mindestens 20 Jahre altes und maximal 500 Euro teures Auto. Das sind die wichtigsten Eckdaten für das "Schlagloch-Rodeo" (Pothole Rodeo), eine Rallye, die in elf Ländern quer durch den Balkan führt. Über das transilvanische Hinterland auf denkbar schlechten Straßen, bis zu pulsierenden Badeorten. Von den Karpaten bis zum Meer in Albanien, die Eindrücke für die Teilnehmer könnten vielfältiger kaum sein.

Start am morgigen Samstag

Etwas mehr als 100 internationale Teams haben einen der begehrten Startplätze ergattert. Auch das Innviertel ist mit zwei Teams dabei stark vertreten: Morgen früh brechen die Schildorner Thomas Schachl, Anja Weber sowie Andrea, Jonas und Christoph Scherzer zur wohl spannendsten Reise ihres Lebens auf. Der Startschuss für die Rallye, bei der das Gewinnen reine Nebensache ist, fällt Samstagfrüh in Graz.

Die Strecke, bei der nur gewisse Checkpoints vorgegeben sind, führt durch elf Länder: Österreich, Ungarn, Serbien, Rumänien, Moldawien, Bulgarien, Mazedonien, Albanien, Kosovo, Montenegro und Kroatien. "Nachdem wir von diesem Rennen im Herbst 2017 etwas im Internet gelesen haben, war für meinen Bruder Christoph und mich schnell klar, dass wir da mitmachen wollen", sagt Jonas Scherzer. Einige Wochen später kam auch Thomas Schachl, der mit der Mutter der Brüder liiert ist, auf den Geschmack. "So etwas macht man nur einmal im Leben. Ich freue mich schon, die Landschaft ist sicher einzigartig", sagt Schachl. Seine Lebensgefährtin ist sich da noch nicht ganz so sicher. "Ich lasse mich überraschen, aber entgehen lassen wollte ich mir das auch nicht."

Die fünf Innviertler werden die "Balkan-Rallye" mit einem 25 Jahre alten Volvo 9490 und einem 26 Jahre alten Toyota Starlet in Angriff nehmen. Ob die Autos den unberechenbaren Bedingungen und den schlechten Straßenbedingungen Stand halten werden, wissen die Abenteurer nicht. "Wir haben etliche Ersatzteile, wie Zündkerzen, Starter, Keilriemen oder Lichtmaschinen dabei. Auch ein Abschleppseil darf natürlich nicht fehlen", sagt Thomas Schachl.

Andrea Scherzer und Anja Weber haben vor den hochsommerlichen Temperaturen den meisten Respekt. Für kühlere Bedingungen hat Thomas Schachl nicht vorgesorgt. "Der Volvo hat eine Sitzheizung, leider aber keine Klimaanlage", sagt er und lacht.

Wo die fünf Innviertler während der acht Tage dauernden Rallye übernachten, wird spontan entschieden. "Vielleicht wird auch hin und wieder im Zelt übernachtet", sagt Schachl und fügt hinzu: "Gut, wenn es morgen endlich losgeht."

Bei einem guten Verlauf hoffen die Innviertler nach rund 70 bis 80 Stunden Fahrzeit am 15. Juli in Split anzukommen. "Anschließend wollen wir noch ein paar Tage am Meer Urlaub machen. Ich gehe davon aus, dass wir uns das dann wirklich verdient haben, sagen die abenteuerlustigen Rallye-Teilnehmer.

Die Rallye-Teilnehmer werden auf Facebook und auf Instragram regelmäßig von den Abenteuern am Balkan berichten. Zu finden ist der Blog im Internet unter: facebook.com/teamebersau, der Name auf Instragram lautet: TeamEbersau

