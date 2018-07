Flieg ich mit dem Rad den Berg hinan: Schiebt ein kleiner Motor an

TAUFKIRCHEN AN DER PRAM. Ausfahrt mit E-Mountainbike: Wenn aus gequältem Grinsen fasziniertes Lächeln wird

Reinhard Burgstaller (re.) beim Test Bild:

Vor vielen, vielen Jahren habe ich mit einer Beiwagenmaschine die Lenkerberechtigung für Motorräder erstanden. Über das – eher ungeschickte – Lenken des Maurersachs meines Vaters bin ich nicht hinausgekommen. Mein vor gut fünfzig Jahren auf dem Sozius mitfahrender Bruder verweist heute noch auf eine weiße Stelle an seiner Wade – einer damals erlittenen Brandwunde nach einem Sturz mit dem "Moperl".

Er hat auf dem Sozius – so nannte man damals noch den hinteren Sitz – des von mir gelenkten Dreigangmopeds gesessen. Beziehungsweise hat er nach einem Kapitalsturz darunter gelegen. Die Wade unter dem glühend heißen Auspuff. Warum ich diese Uraltbegebenheit so genau schildere? Weil ich gut fùnfzig Jahre nach diesem Vorfall wieder ein "mit fremder Hilfe ausgestattetes Zweirad" gelenkt habe – ein E-Bike. Um ganz genau zu sein, ein E-Mountainbike. Wert: "Gut siebeneinhalb Tausend Euro!" Selber schuld, wenn er mir gleich einen Ferrari unter den E-Mountainbikes anbietet, denke ich über das Angebot von Manfred Gahbauer, dem Betreiber des Taufkirchener "Radhauses", laut nach.

High, Standard, Automatic

Ich bin zwar selbst begeisterter Mountainbiker und hab heuer im Kobernaußerwald sicher bereits mehr als 500 Kilometer zurückgelegt. Aber ein E-Mountainbike? Und dann gleich ein solches, bei dem ich nach fünfminütiger Einschulung – ob der vielen Tasten, Schalter und elektronischen Hinweise – beinahe die Nerven und den Helm wieder hinschmeiße? "Nur auf Ihre Verantwortung", warne ich Gahbauer mehrmals, ehe wir uns auf das Rad schwingen.

"High!" "Standard!" "Automatic!" geistert es mir bei den ersten, höchst vorsichtigen Tritten – von meinem Beifahrer sehe ich schon nichts mehr – durch den Kopf. "Standard", fordert mich da eine Stimme auf. Peter Gahbauer ist doch noch da, ich hab ihn in der Aufregung nur nicht gesehen. Ich spür da was unter meinem Hintern. Schaue hinunter. Und fahre um ein Haar in den Straßengraben. Gut dass mein Fahrlehrer einen wenig befahrenen Güterweg für meine E-Bike-Jungfernfahrt gewählt hat.

Fast drehe ich mich um, wer denn da hinter mir anschiebt, besinne mich aber doch, dass das nur der Strom sein kann. Um einen faszinierten Grinser aufzusetzen, als es steil bergan geht, und mein Beifahrer mich auffordert, auf "High" zu schalten. Drei "Treter" genügen und ich bin tatsächlich "high".

Der pure Wahnsinn!

Mich drückt es geradezu im Sitz nach hinten und schon flitze ich den Berg hinauf. Der pure Wahnsinn! Super! Ich denke daran, wie ich daheim in Waldzell die Berge Richtung Frankenburg hinauf gleite und ich jener bin, der die mir entgegen kommenden Autofahrer angrinst. Bisher war es immer umgekehrt. Ich sehe sie genau vor mir, die Grinser, die sich lustig machen, weil sie glauben, dass ich – meinem Gesichtsausdruck nach zu schließen – jeden Moment vor Erschöpfung in die Wiese falle. Ob dieser Schilderungen werden nun viele Leser urteilen: Typisch Journalist! Übertreiben, wo es nur geht.

Liebe Leser, vor allem jene, die noch nie ein E-Bike gefahren sind: Vereinbaren Sie mit Peter Gahleitner (unter Tel.: 0664/2360966) einen Termin und testen Sie bitte so ein Gefährt. Sie werden begeistert sein. Auch wenn Sie technisch versierter sind als der Verfasser dieser Zeilen.

Mountain-Bike Touren in Taufkirchen an der Pram: Gleich mehrere unterschiedliche Routen warten auf begeisterte Pedalritter in der Pramtalgemeinde. Informationen sowie eine Touren-Karte sind auf der Gemeinde erhältlich sowie online auf www. taufkirchen-pram.at abrufbar. Informationen zum Radhaus unter: www.radhaus-taufkirchen.at

