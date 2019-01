Drei Mannschaften in der höchsten Liga des Landes

INNVIERTEL. Stocksport: ESV Mehrnbach ist mit drei Teams in der höchsten oberösterreichischen Liga vertreten.

Auf dem Eis präsentiert sich der ESV Mehrnbach äußerst standfest. (GEPA/Oberländer) Bild: GEPA pictures

Der ESV Mehrnbach mit den Schützen Karl Haslinger, Alois Mittermaier, Walter Ott, Ludwig Furtner und Helmut Mayer haben den ersten Platz in der Regionsmeisterschaft erreicht und damit den Aufstieg in die Oberliga geschafft. In besagter Oberliga erkämpften sich die Mehrnbacher den zweiten Platz und haben sich somit für die Landesmeisterschaft qualifiziert. Dieser wird am Samstag, 5. Jänner, in der Eishalle Vöcklabruck ausgetragen.

Die Mixed-Mannschaft des ESV Mehrnbach mit Anni Schwendtner, Maria Steinbinder, Walter Ott und Karl Haslinger war ähnlich erfolgreich. Die Innviertler holten den Sieg, stiegen damit in die Oberliga auf (gespielt wurde in Ried) und qualifizierten sich dort für die Landesmeisterschaft. Der Kampf um den Landesmeistertitel wird am Samstag, 13. Jänner, in Gmunden stattfinden.

Für Erfolgsmeldungen waren auch die Damen des ESV Mehrnbach verantwortlich. Die Ladies holten Platz drei und dürften somit ebenfalls an der Landesmeisterschaft – gespielt wird am Samstag, 5. Jänner, in der Eishalle Marchtrenk – teilnehmen. Somit ist die Union Raiffeisen Mehrnbach ESV mit drei Mannschaften in der höchsten oberösterreichischen Liga vertreten.

