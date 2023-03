5000 Euro für Schulpartner

Das "Kumax"-Gymnasium Burghausen ist eines der ältesten Gymnasien Bayerns und feiert in einigen Jahren sein 400-Jahr-Jubiläum. Die dortigen Schüler unterstützen regelmäßig das "Nica-Café" beim Braunauer HTL-Ball und sammeln bei verschiedenen Aktionen Spenden, die für die Partnerschule in Nicaragua verwendet werden.

Übergeben wurde die aktuelle Spende in Höhe von 5000 Euro im Rahmen eines "spanischen Abends" in Burghausen an Birgit Falkner, die Obfrau der ARGE Schulpartnerschaft. Regelmäßig sind Schüler aus der Region bei den Partnern im Ausland im Einsatz. "Es werden im Frühjahr auch Lehrer aus unserer nicaraguanischen Partnerschule zur Fortbildung nach Österreich kommen."

Durch die ARGE wurden in den vergangenen Jahren viele größere Projekte in Nicaragua und Uganda vorangetrieben – von technischen Verbesserungen bis zur Wiederaufforstung.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper