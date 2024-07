45.000 Euro kamen bei großem Spendenlauf in Ried zusammen

45.000 Euro kamen bei einem großangelegten Charity-Lauf zusammen, an dem in Ried 1000 Schüler teilnahmen. Im Stadtpark wurden Runden zu je 800 Metern gelaufen, Sponsoren unterstützten die Läufer. Zum Schulschluss konnten Vertreter der Franziskusschule Ried, der Stifterschule Ried und des Gymnasiums Ried einen gemeinsamen Scheck in der Höhe von 45.000 Euro präsentieren. Die Spendensumme wird nun auf zahlreiche Spendenprojekte aufgeteilt

Mehr zum Thema Innviertel Mehr als 1000 Teilnehmer liefen in Ried für den guten Zweck RIED. Die Franziskusschule Ried und das Gymnasium luden am vergangenen Freitag zum Charity-Lauf in den Rieder Stadtpark Mehr als 1000 Teilnehmer liefen in Ried für den guten Zweck

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper