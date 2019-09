23-Jähriger bei Rauferei im Innviertel bewusstlos geschlagen

Zwei rumänische Gruppen mit insgesamt sechs Beteiligten waren gegen 3:45 Uhr in Braunau am Inn aneinander geraten. Die Hintergründe der Auseinandersetzung waren laut Polizei noch Gegenstand der Ermittlungen.

Fest stand hingegen, dass ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land seinem 23-jährigen Kontrahenten aus dem Bezirk Braunau am Inn einen so heftigen Schlag versetzt hatte, dass dieser rücklings auf den Boden stürzte.

Durch den Aufprall erlitt der 23-Jährige eine Platzwunde am Kopf und verlor das Bewusstsein. Zufällig vorbeifahrende Beamte Polizei Braunau bemerkten den Tumult, gingen dazwischen und beendeten die Rauferei. Während die übrigen Beteiligten in unterschiedliche Richtungen flüchteten, konnte nur der 17-Jährige festgenommen werden.

Das am Boden liegende, bewusstlose Opfer wurde mit Unterstützung Unbeteiligter bis zum Eintreffen der Rettung versorgt. Der Beschuldigte wurde auf der Polizeiinspektion Braunau am Inn einvernommen und auf freiem Fuß angezeigt. Die Ausforschung der weiteren Beteiligten sei noch im Gang, so die Polizei in einer Aussendung.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.