1,44 Promille: Alkolenker verursachte Unfall mit zwei Schwerverletzten

Der slowakische Staatsbürger aus dem Bezirk Grieskirchen war gegen 6:20 Uhr auf der Geiersberger Straße mit seinem Pkw Richtung Eberschwang unterwegs. In der Ortschaft Ötzling geriet der Wagen auf der eisglatten Fahrbahn in einer langgezogenen Kurve ins Schleudern und prallte frontal in den entgegenkommenden Pkw eines 51-jährigen Ungarn aus dem Bezirk Ried.

Beide Lenker wurden schwer verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Krankenhaus Ried eingeliefert. Ein bei dem Slowaken durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,44 Promille.