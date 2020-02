Die „Fetzen“ – in alte Frauenkleider gehüllte Faschingsnarren mit Holzmasken und Fetzenhut – trafen sich wie immer im Ortsteil Kohlstatt, um von dort ins Zentrum zu ziehen und auf dem Weg dahin das Publikum „auszutadeln“. Versteckt hinter ihrer Holzmaske und mit verstellter Stimme sagen die Fetzen ihren Mitbürgern die Meinung.

Gegen Abend zerstreuten sich die Gruppen im Zentrum der Salinengemeinde, um von Wirtshaus zu Wirtshaus zu ziehen. Viele Fetzen werden auf diese Art bis in die Morgenstunden unterwegs sein. Seit rund 120 Jahren ist der Fetzenzug ein zentraler Teil der Ebenseer Ortskultur – und bleibt es mit Sicherheit auch: Die Jugend steht voll dahinter und war beim Umzug der Fetzen auch am Montag wieder sehr stark vertreten.

Der Ursprung der Fetzen liegt im Dunkeln. Experten nehmen an, sie waren ursprünglich ein Ausdruck des Spotts. Die Ebenseer Salinenarbeiter schlüpften in wallende Kleider, um die feinen Töchter der Oberschicht und der Gmundner Salzhändler und -beamten am anderen Ufer des Traunsees nachzuäffen. Wobei „Fetzen“ nicht das Gewand bezeichnet, sondern ein alter Dialektausdruck für eine bestimmte Sorte von Frau ist.

Wie wichtig der Fasching den Ebenseern ist, zeigte sich 1733. Damals wollte die Salinenleitung die Arbeiter zwingen, am Nachmittag des Faschingsdienstags zu arbeiten. Es kam zur „Faschingsrevolte“, einem regelrechten Volksaufstand, der den örtlichen Salinenverweser am Ende zum Einlenken zwang.

Heutzutage ist der Faschingsdienstag auch in Ebensee ein Arbeitstag. Allerdings nimmt sich jeder, der irgendwie kann, frei.

Wo man am Dienstag das Faschingsfinale in Oberösterreich feiert – ein Auszug:

Eferding: Faschingsumzug um 14 Uhr

Faschingsumzug um 14 Uhr Bad Schallerbach: Große Faschingsparty am Rathausplatz, 14 Uhr

Große Faschingsparty am Rathausplatz, 14 Uhr Freistadt: Faschingsumzug durch die Altstadt um 10 Uhr

Faschingsumzug durch die Altstadt um 10 Uhr Grieskirchen: Faschingskehraus am Kirchenplatz ab 16 Uhr, ab 14 Uhr beginnt der Kinderfasching

Faschingskehraus am Kirchenplatz ab 16 Uhr, ab 14 Uhr beginnt der Kinderfasching Mattighofen: Faschingsumzug ab 14.30 Uhr

Faschingsumzug ab 14.30 Uhr Braunau: Feier am Stadtplatz ab 13 Uhr, Umzug ab 14 Uhr

Feier am Stadtplatz ab 13 Uhr, Umzug ab 14 Uhr Perg: „Römmi Dömmi“ am Hauptplatz ab 14.11 Uhr

„Römmi Dömmi“ am Hauptplatz ab 14.11 Uhr Bad Ischl: Umzug des Ischler Faschingsvereins durch die Kaiserstadt ab 14 Uhr

Umzug des Ischler Faschingsvereins durch die Kaiserstadt ab 14 Uhr Bad Goisern: Faschingsumzug ab 14 Uhr

Faschingsumzug ab 14 Uhr Bad Hall: Faschingsumzug ab 13 Uhr

