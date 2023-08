"Ich packe überall dort an, wo meine Hilfe gebraucht wird"

Mit dem Kajaksport hatte Theresia Schenk aus Ottensheim eigentlich nie viel zu tun gehabt. "Ich bin in Niederwaldkirchen im Mühlviertel aufgewachsen, dort gibt es keinen Wassersport", sagt die 57-Jährige. Das änderte sich jedoch, als ihre Tochter vor rund zehn Jahren beim Wassersportverein Ottensheim mit dem Kajakfahren begann.

Die Leidenschaft der Tochter für den Sport habe Schenk damals ebenfalls gepackt: "Vor sieben Jahren habe ich dann auch mit dem Paddeln begonnen." Mehrere Male im Monat leite sie sogar das "Schnupperpaddeln", wo Interessierte ihr Geschick mit dem schmalen Boot austesten könnten.

Innerhalb des Vereins packt Schenk "überall dort an, wo ihre Hilfe gebraucht wird". Die Organisation des Buffets bei den Regatten in Ottensheim übernehme sie etwa auch regelmäßig.

Aber auch bei den Kajak-Wettkämpfen der mittlerweile 17-jährigen Tochter ist die Mutter stets mit von der Partie. Zuletzt ging es etwa nach Bratislava zu den "Olympic Hopes" oder ins italienische Auronzo di Cadore.

Das Miteinander und der Zusammenhalt im Verein seien für Schenk, die auf dem Linzer Neuromed Campus als Pflegerin auf der Intensivstation arbeitet, der "perfekte Ausgleich zum beruflichen Alltag". Genießen würde sie zudem "die Stille auf dem Wasser während einer Kajaktour".

Theresia Schenk ist eine von 200.000 Ehrenamtlichen in Oberösterreichs Sportvereinen, ohne deren tatkräftige Hilfe vieles nicht funktionieren würde. Sie stehen mit ihrer Arbeit zumeist nicht ganz vorne in der ersten Reihe, und dennoch sind sie es, die den Betrieb mit Einsatz und Empathie am Laufen halten. "Danke schön" heißt die Wahl, bei der das Sportland Oberösterreich gemeinsam mit den OÖNachrichten, Tips, Life Radio und TV1 die "Ehrenamtlichen des Jahres" sucht.

Frist endet morgen

Nominieren Sie bis 10. August Ihre ehrenamtlichen Helfer, die sich ein großes Dankeschön und den Ehrenamtspreis mehr als verdient haben! Zu gewinnen gibt es 1000 Euro für alle Bezirkssieger und ein zusätzliches Preisgeld für die drei Landessieger. Jetzt nominieren und Stimme abgeben: nachrichten.at/ehrenamt.

