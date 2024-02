Holzhausens Ortschef Andreas Ströbitzer überraschend gestorben

Andreas Ströbitzer verstarb am Freitagvormittag.

Der 45-jährige Bürgermeister der Gemeinde im Bezirk Wels-Land war am Freitag zu Hause einem Herzversagen erlegen. „Wir können es alle noch gar nicht fassen“, sagte Hiegelsberger.

Ströbitzer, der seit Oktober 2021 das Bürgermeisteramt innehatte, soll sich bereits in den Morgenstunden nicht wohlgefühlt haben. Er habe sich noch kurz hinlegen und erst später ins Gemeindeamt kommen wollen. Seine Lebensgefährtin, mit der Ströbitzer in Holzhausen zusammenwohnte, ging währenddessen zur Arbeit. Doch Ströbitzer sollte nicht mehr aufwachen.

"Uns fehlen die Worte"

„Uns fehlen die Worte“, sagte Bezirksparteiobmann NAbg. Klaus Lindinger. Der Fischlhamer Ortschef sprach von einer tiefen Trauer der gesamten Bürgermeister-Kollegenschaft. „Er war ein sehr ruhiger, engagierter Mensch, der sich um alle Anliegen gekümmert hat.“ Andreas Ströbitzer habe immer versucht, alles umzusetzen. „Er war auch immer um ein gemeinsames Miteinander bemüht. Wir verlieren einen sehr, sehr netten und anerkannten Kollegen“, sagte Lindinger.

Andreas Ströbitzer, der am 23. Dezember seinen 45. Geburtstag gefeiert hatte, hinterlässt neben seiner Lebensgefährtin zwei Kinder aus seiner geschiedenen Ehe sowie seine Eltern.

„Wir entbieten ihnen sowie allen Freunden und Wegbegleitern unsere aufrichtige Anteilnahme“, teilten Hiegelsberger und Lindinger mit.

Autorin Gerhild Niedoba stv. Leiterin Regionalressort Gerhild Niedoba