Hase auf der Straße: Junger Welser prallte mit Auto gegen Hausmauer

Ein 21-Jähriger ist am Samstagabend in Sattledt (Bezirk Wels-Land) von der Straße abgekommen, daraufhin durchschlug der Pkw einen Wildzaun und prallte gegen eine Hausmauer. Der junge Welser war laut eigenen Angaben einem Hasen ausgewichen, als er gegen 20.25 Uhr auf der B138 von Wels kommend Richtung Sattledt gefahren ist. Der Kroate wurde mit Verletzungen ins Spital gebracht.

Auch im Mühlviertel ist am frühen Sonntagmorgen eine junge Autofahrerin verunglückt. Die 19-Jährige prallte gegen sechs Uhr in Baumgartenberg (Bezirk Perg) mit ihrem Wagen gegen eine Straßenlaterne, nachdem sie von der Straße abgekommen und mit einem Wegweiser kollidiert war. Die junge Frau aus dem Bezirk Perg kam mit dem Pkw schließlich im Straßengraben zum Stillstand. Sie wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus nach Amstetten gebracht.

Am Vorabend hat ein Radfahrer in Ottnang (Bezirk Vöcklabruck) schwere Verletzungen erlitten, als er gegen eine Betonmauer prallte. Der 65-jährige Rumäne aus dem Bezirk Wels-Land war laut Polizei am Samstag gegen 18.50 Uhr bergab Richtung Redl geradelt. In einer Linkskurve passierte das Unglück: Er kam mit dem Zweirad von der Straße ab und krachte gegen die Mauer. Der Schwerverletzte wurde ins Landeskrankenhaus Vöcklabruck gebracht.

Im Bezirk Braunau ist in der Nacht auf Sonntag ein Alkolenker verunglückt. Ursache sei ein Reh gewesen. >> Mehr dazu

In Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) wurde ein 18-jähriger Motorradfahrer gegen ein Auto geschleudert.

Auto gegen Hausmauer: Vier Verletzte

Im Tennengau ist am Samstag gegen Mitternacht ein Auto ungebremst gegen eine Hausmauer geprallt. Laut Polizei wurden die vier Insassen leicht verletzt. Die Lenkerin, eine 17-jährige Probeführerscheinbesitzerin, gab gegenüber den Beamten an, sie sei mit rund 30 km/h unterwegs gewesen. Der Wagen war in Neualm bei Oberalm auf der regennassen Fahrbahn des Kastenhofwegs in einer Kurve geradeaus geschlittert und dann in die Betonmauer gekracht.

Die Lenkerin und ihre drei Freundinnen wurden zunächst von Helfern des Roten Kreuzes erstversorgt. Anschließend begaben sich die vier Frauen selbstständig in ein Spital zur Behandlung. Beim Wagen entstand ein Totalschaden.