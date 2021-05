1,88 Promille: Innviertler wich Reh aus und steuerte Auto in den Wald

Der Unfall hat sich am Pfingstsonntag gegen 0.30 Uhr in einem kurzen Waldstück entlang der Oberinnviertler Straße Richtung Barsberger Straße ereignet. Der Innviertler gab gegenüber der Polizei an, ein Reh habe die Oberinnviertler Straße gekreuzt. Er wich aus, kam rechts von der Fahrbahn ab und landete mit dem Pkw im angrenzenden Wald. Der 31-Jährige aus dem Bezirk Braunau wurde leicht verletzt ins Krankenhaus Braunau gebracht. Ein Alkotest ergab 1,88 Promille, teilte die Polizei am Montagmorgen mit.