Gasbohrung in Molln: "Man fühlt sich wie an einer Autobahn"

Zügiger als gedacht geht die Probebohrung im Jaidhaustal in der Nähe von Molln (Bezirk Kirchdorf) voran. Am 24. Februar wurden die Bohrungen in das Erdreich unmittelbar neben dem Nationalpark Kalkalpen aufgenommen. Vier Tage liege man derzeit vor den Planungen, heißt es vom Energieunternehmen ADX. Bis 31. März läuft das Bohrprojekt Welchau 1 in Molln, pro Tag rücke man laut Informationen von ADX durchschnittlich etwa 75 Meter in die Tiefe der nördlichen Kalkalpen vor. Ob man wirklich auf Erdgas stoßen wird, soll sich in den kommenden Tagen zeigen.

Im Jaidhaustal sind die Meinungen geteilt. Vor allem der Naturschutzbund und die Bürgerinitiative Pro Natur Steyrtal zeigten auf, gegen welche Bescheidauflagen das Unternehmen ADX bei seiner Explorationsbohrung verstoßen haben soll. "Das Verfahren ist bewilligt, die 36 Auflagen aus dem Bescheid der Behörde sind festgelegt. Das ist kein Wunschkonzert", sagt Umweltanwalt Martin Donat.

Folgende Übertretungen der Auflagen legt der Naturschutzbund ADX zur Last:

Verfahren gegen Wachdienst: Ein Wachdienst-Mitarbeiter der Bohrstelle muss sich am 24. April in Steyr vor Gericht wegen Nötigung und versuchter Beweismittelunterschlagung verantworten. "Ich wollte den Wachmann filmen, der meinen Kollegen etwa 30 Meter von der Bohrstelle entfernt angegriffen hat. Der Mann nahm mein Handy, flüchtete damit auf die Anlage und versuchte, Daten zu löschen", sagt Florian Kogseder von der Bürgerinitiative Pro Natur Steyrtal. Weitere Klagen – etwa wegen Rufschädigung – seien in Vorbereitung.

Um 1309 Quadratmeter wurde von ADX mehr Grund in Anspruch genommen, als ursprünglich im Bescheid bewilligt worden war. Das ergab eine amtliche Vermessung, die auch bei der Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt wurde, sagt Barbara Sitter von der Bürgerinitiative.

Einschleppung von Neophyten: Teil der Auflagen war, Fahrzeuge und Geräte vor jeder erneuten Einfahrt in den Talraum entsprechend zu reinigen. Dies sei laut Angaben vom Naturschutzbund nicht erfolgt, wodurch es zur Einschleppung "ortsfremter Pflanzen" kommen könnte. "Man denke nur einmal an das Asiatische Springkraut oder den Japanischen Stangenknöterich. Diese Pflanzen können sich rasend schnell verbreiten", sagt Umweltanwalt Donat.

Bedrohung des Ökosystems: Rund 800 Fahrten zur Bohrstelle mit zahlreichen Lkw und Pkw haben mittlerweile im Jaidhaustal stattgefunden. "Man fühlt sich wie entlang einer Autobahn", sagt Reinhard Kofler, Anrainer und Mitglied der Bürgerinitiative.

Bleibt das Gas überhaupt in Österreich? Dass die Bohrung zu Ende geführt wird, nehme der Naturschutzbund nun hin. "Die Frage ist nur: Wie wird es weitergehen, wenn wirklich Gas gefunden wird", sagt Bernhard Schön. Die Rechtfertigung, mit dem gefundenen Erdgas unabhängig von Gasimporten aus dem Ausland zu sein, sieht Schön als problematisch an. "Es heißt ja nicht automatisch, dass ADX das Gas an Österreich verkauft. Und bis das Gas tatsächlich auf den Markt kommt, dauert es noch Jahre." Ein ADX-Sprecher kommentierte gestern die neuerlichen Anschuldigungen als "weiteren Versuch, das Unternehmen und das Projekt öffentlich in Misskredit zu bringen". Es sei zu keiner "absichtlichen Verletzung der Auflagen" gekommen.

Bernhard Schön, Naturschutzbund Oberösterreich Bild: Antonio Bayer

Autorin Karoline Ploberger Redakteurin Oberösterreich Karoline Ploberger

