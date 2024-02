In Molln wird gebohrt: "Es hat sich ein regelrechter Tourismus entwickelt"

41 Meter ragt der Bohrturm in Molln in die Höhe.

41 Meter ragt der Turm auf der Bohrstelle Welchau 1 in Molln unmittelbar neben dem Nationalpark Kalkalpen in die Höhe, ununterbrochen dreht sich der Bohrer in das Erdreich – 24 Stunden, sieben Tage die Woche, gearbeitet wird im Schichtbetrieb. "Derzeit befinden wir uns im ersten Bohrabschnitt, bei dem wir etwa 120 Meter in die Tiefe bohren, dann erfolgt Part zwei.