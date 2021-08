Fünf Alko-Unfälle und eine Serie an Motorradunfällen

Mehrere Unfälle unter Alkoholeinfluss ereigneten sich in der Nacht auf Sonntag. Drei Personen mussten hinterher in einem Krankenhaus versorgt werden. Fünf Verletzte – das ist die Bilanz von Motorradausfahrten am sonnigen Samstag. Zwei Motorradfahrer wurden von Autos erfasst, beide Autofahrer waren älter als 80 Jahre.

Ein 31-Jähriger, der in Weyer (Bezirk Steyr-Land) einen Telefonmast rammte, war mit knapp zwei Promille am schwersten alkoholisiert. Er sei während der Fahrt plötzlich eingeschlafen, gab der 31-Jährige gegenüber der Polizei an. Er war gegen kurz vor drei Uhr von der Straße abgekommen und gegen den Mast geprallt.

Er war in dieser Nacht nicht der einzige Betrunkene hinterm Steuer. In Tragwein im Mühlviertel kam ein 30-Jähriger mit seinem Firmenfahrzeug erst von der Straße ab und rammte dann eine Leitplanke. Der Fahrer verletzte sich dabei und kam ins Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern. Ein Alkotest ergab 1,64 Promille. Bei dem Unfall wurde die Ölwanne beschädigt, die Aisttal-Landesstraße auf einer Länge von 145 Metern verschmutzt.

Zu viel getrunken hatten auch zwei gleichaltrige Probeführerscheinbesitzer: In Großraming (Bezirk Steyr-Land) verriss ein 18-Jähriger laut eigenen Angaben wegen einer Katze oder eines Fuchses seinen Wagen. Er geriet ins Schleudern, durchschlug einen Holzzaun und krachte gegen eine Hausfassade. Er hatte 1,34 Promille im Blut. In Hohenzell (Bezirk Ried) kam ein Führerscheinneuling mit 1,44 Promille von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals. Er wurde verletzt. In Gmunden prallte ein Mountainbiker (42) in der Nacht auf dem Radweg mit einem E-Bike-Fahrer zusammen. Beide stürzten, der Alkoholisierte (1,76 Promille) musste ins Krankenhaus.

Frau saß am Sozius – verletzt

Für einen Niederösterreicher und einen 70-Jährigen aus dem Bezirk Steyr-Land endete ihre Motorradausfahrt schwer verletzt im Krankenhaus. Der 65-jährige Amstettner wurde in Weyer (Bezirk Steyr-Land) von einer 83-jährigen Autofahrerin beim Linksabbiegen übersehen und gerammt.

Ein ähnlicher Unfall ereignete sich in St. Martin im Mühlkreis, als ein 81-jähriger Autofahrer in den Kreisverkehr auf der B127 einfuhr. Der Polizei sagte er, er habe den Motorradfahrer, der eine Ausfahrt mit seiner Frau machte, übersehen. Die 46-Jährige, die bei ihrem Mann am Sozius saß, wurde bei dem Sturz verletzt. Ebenfalls in St. Martin kam eine 15-jährige Mofafahrerin in einer unübersichtlichen Kurve zu weit nach links und stieß mit einem entgegenkommenden Rennradfahrer aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung zusammen. Beide wurden von ihren Fahrzeugen geschleudert und verletzt.

In Sierning wollte eine 29-jährige Autofahrerin am frühen Samstagnachmittag links zu einem Haus zufahren. Ein nachkommender 20-Jähriger konnte seinen Wagen noch rechtzeitig bremsen, ein 70-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Steyr-Land dürfte dies zu spät bemerkt haben, fuhr auf und wurde schwer verletzt.