Mehrere Schwerverletzte bei Motorradunfällen

Besonders schlimm erwischte es einen 65-jährigen Motorradfahrer, der am Samstagvormittag auf der B121 im Gemeindegebiet von Weyer (Bezirk Steyr-Land) unterwegs war. Der Biker aus dem Bezirk Amstetten wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw so schwer verletzt, dass er per Rettungshubschrauber in das Klinikum Amstetten gebracht werden musste. Eine 83-jährige Autofahrerin dürfte den Mann übersehen haben, als sie vom Bahnhof Weyer nach links in Richtung Gaflenz abbiegen wollte. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Fahrer von seinem Motorrad auf die Fahrbahn geschleudert, wo er schwer verletzt liegen blieb.

70-Jähriger bei Auffahrunfall verletzt

Schwere Blessuren zog sich am Samstag auch ein 70-jähriger Motorradfaher aus dem Bezirk Steyr-Land zu. Der Pensionist dürfte eine stehende Pkw-Kolonne auf der B122 im Gemeindegebiet von Sierning zu spät bemerkt haben und krachte gegen das Heck des letzten Pkws. Er wurde von einem Notarzt versorgt und in das Krankenhaus nach Steyr gebracht.

Zwei Unfälle in St. Martin

Ebenfalls zu spät reagiert hat ein 81-jähriger Autofahrer am Samstagmorgen im Mühlviertel. Der betagte Mann hatte gegen 9:15 Uhr einen Motorradfahrer (49), der mit seiner 46-jährigen Ehefrau auf dem Sozius unterwegs war, übersehen, als er in den Kreisverkehr St. Martin (Bezirk Rohrbach) einfuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei die 46-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach verletzt wurde. Die Rettung brachte sie nach der Versorgung durch den Notarzt in das UKH Linz.

Nicht einmal eineinhalb Stunden später waren die Einsatzkräfte im Gemeindegebiet von St. Martin abermals gefordert: In einer unübersichtlichen Linkskurve auf Höhe der Ortschaft Schmiedgrub war eine 15-jährige Mofafahrerin zu weit nach links gekommen. Sie stieß frontal mit einem entgegenkommenden Rennradfahrer aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung zusammen. Beide wurden von ihren Fahrzeugen geschleudert und verletzt. Die Rettung brachte das Mädchen und den 53-Jährigen in das Krankenhaus nach Rohrbach.