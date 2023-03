Firmen erhöhen ihre Stipendien um 500 Euro

Es ist schon fast Tradition, dass Swietelsky, Habau, Wiehag, Leitl, die Schmid Baugruppe und die Landesinnung Bau OÖ Maturanten für ein Bauingenieurwesen-Studium am FH OÖ Campus Wels begeistern wollen. Dafür haben sie Stipendien in der Höhe von 1000 Euro ausgeschrieben, diese Summe wird angesichts der steigenden Inflation erhöht – um 50 Prozent auf 1500 Euro. Denn "auch in Krisenzeiten sind die Bauingenieure von morgen sehr gefragt", sagt Landesinnungsmeister Norbert Hartl.

Vergeben werden die Unterstützungszahlungen an 16 Studierende durch eine Jury aus Vertretern der Fördergeber sowie Professoren des Studiengangs. Auch Studienanfänger und Quereinsteiger können sich dafür bewerben. "Das Studium ist praxisorientiert, man ist gut betreut und hat eine fixe Studiendauer. Das Curriculum ist mit der Bauwirtschaft abgestimmt", legt Innungsmeister Norbert Hartl nach.

