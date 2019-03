Feuriger Auftakt im "Motorraum" der Tabakfabrik

Chris Müller, Klaus Luger, Werner Arrich, Thomas Stelzer und Christian Szinicz, Leiter der Future Wings Privatstiftung Bild: vog.photo

"Es ist ein einzigartiger Ort." "Hier entsteht heute die Zukunft." Und: "Das ist ein Spirit, der über die Grenzen Oberösterreichs hinausgeht." An Begeisterung mangelte es am Donnerstagabend in der Linzer Tabakfabrik definitiv nicht. Hunderte Menschen kamen, um die Eröffnung der Grand Garage zu sehen. Hier, im "Motorraum", sollen in den nächsten Jahren Gründer ihre Ideen in die Praxis umsetzen.

Heiß und pompös ging es zum Auftakt her: Zu den Klängen von AC/DC und mit einem Flammenwerfer gab Tabakfabrik-Direktor Chris Müller den Takt vor. Er begrüßte alle Besucher "und auch die Roboter und 3D-Drucker unter uns". Danach bat er Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer und den Linzer Bürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzenden der Tabakfabrik, Klaus Luger, auf die Bühne vor dem roten Teppich. Stelzer lobte das Engagement der Verantwortlichen: "Hier arbeiten Leute, die etwas anpacken und vorangehen, damit wir international gesehen werden." Luger hob den Gründergeist hervor: "Wir brauchen junge Menschen, die Verständnis haben für die neuen Technologien und damit für den Werkstoff der Zukunft."

Roboter, 3D-Drucker, Bohr- und Drehmaschinen bilden das Herzstück der Grand Garage in der Tabakfabrik.

Applaus brandete im Publikum für die Initiatoren und Chefs der Grand Garage auf, Ruth Arrich-Deinhammer und Werner Arrich. Als Anschubfinanzierung flossen 8,2 Millionen Euro, von denen die Future Wings Privatstiftung des Welser Anlagenbauers TGW 7,2 Millionen beisteuerte. Schon bald sollen erste Prototypen entstehen.

Nicht entgehen ließen sich die Eröffnung unter anderen Angelika Sery-Froschauer, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer OÖ, die Linzer Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer, Junge-Wirtschaft-Chef Bernhard Aichinger sowie Lukas und Thomas Pastl, die Chefs des Start-ups Surgebright. (rom)

