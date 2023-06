Erwerb der deutschen Sprache als Voraussetzung für Integration in Arbeitsmarkt

Rund sieben von zehn Asylwerbern in der Grundversorgung hätten Alphabetisierungsbedarf. Den Schlüssel für eine erfolgreiche Integration ins Arbeitsleben sieht Integrationslandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) daher darin, dass die Betroffen bereits in der Grundversorgung Lesen und Schreiben lernen. Dies treffe in erster Linie auf jene Asylwerber zu, "die mit hoher Wahrscheinlichkeit als Asylberechtigte anerkannt werden", sagte Hattmannsdorfer anlässlich der 15. Integration-Konferenz des Landes OÖ, die am Donnerstag in Linz stattfand. Dies treffe vorwiegend auf Syrer zu, die derzeit die "höchste Bleibeperspektive" haben.

Zum einen sollen die "Hallo in OÖ"-Kurse, die für Ukrainer zum Erlernen der Alltagssprache eingeführt wurden, nun auch für Syrer ausgeweitet werden. Zudem soll ein eigenes Deutsch-Förderprogramm speziell für Betriebe entwickelt werden: Damit sollen Migranten, die bereits in Beschäftigung sind, beim Spracherwerb weiterhin gefördert werden. Die Kurse würden für Erwerbstätige verstärkt außerhalb der Dienstzeiten angeboten.

Als Grundlage diente eine Studie von EcoAustria, die bei dem am Donnerstag in Linz abgehaltenen Medientermin präsentiert wurde. Migration stelle demnach aus ökonomischer Sicht vor allem eine Erhöhung des Arbeitsangebots dar, sagte EcoAustria-Direktorin Monika Köppl-Turyna. Auf die Lohnentwicklung und Beschäftigungswahrscheinlichkeit wirke sich Migration hingegen mittel- und langfristig kaum aus. Voraussetzung dafür sei, dass sowohl die Qualifikation als auch die Erwerbsstruktur von Migranten jenen der heimischen Bevölkerung entspreche, sagte Köppl-Turyna.

Die Politik sei insofern gefordert, als dass der Erwerb der deutschen Sprache bereits vor der Schule vorangetrieben werde. "Kinder müssen bereits vor dem Eintritt in die erste Schulstufe die deutsche Sprache ausreichend beherrschen", sagte die Studienautorin.

