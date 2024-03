Erdbeben in der Nähe des AKW Temelin

Die Menschen in den tschechischen Gemeinden Písek und Strakonice nahmen die Erschütterungen deutlich wahr, Häuser fingen an zu wackeln.

Die naturwissenschaftliche Fakultät der Universität Brünn bestätigte, dass es sich um ein lokales Beben handelte, das stärker war als für die örtlichen Verhältnisse üblich. Über Schäden liegen noch keine Berichte vor.

"Ein Erdbeben in der Nähe zum AKW Temelín weckt Erinnerungen an die Reaktorkatastrophe von Fukushima, die sich am Montag zum 13. Mal jährt", teilte Oberösterreichs Umwelt- und Klima-Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) in einer Aussendung mit. "Es führt abermals vor Augen, welch tödlichen Gefahren wir uns mit der Atomkraft ausgesetzt sehen und wie machtlos wir sind, wenn es zum Desaster kommt."

