FREISTADT. Ein aufmerksamer Nachbar beobachtete am Sonntagvormittag, wie ein Einbrecher in ein Wohnhaus in Freistadt einsteigen wollten und rief die Polizei.

Die Beamten nahmen den Verdächtigen, einen 19-jährigen Rumänen, in der Nähe des Tatorts fest. Während der Fahndung wurde ein vermeintlicher Komplize, ein 27-jähriger Rumäne erwischt. In seinem Auto fanden die Polizisten Diebsgut, das von Ladendiebstählen stammen dürfte. Der mutmaßliche Einbrecher wurde in die Justizanstalt Linz gebracht, sein Kumpane wird auf freiem Fuß angezeigt.

