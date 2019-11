"Die Gewaltbereitschaft unter den Jugendlichen steigt seit Jahren an"

Fünf Jugendliche bespucken zwei Linzer in einem Fast-Food-Lokal, provozieren das Duo. Die 21 und 22 Jahre alten Männer gehen wortlos. Doch die Jugendlichen folgen ihnen und schlagen sie auf dem Taubenmarkt, wie berichtet, krankenhausreif. Die zwischen 14 und 19 Jahre alten Angreifer haben alle Migrationshintergrund und sind teilweise "alte Bekannte" der Polizei und Justiz.

Kein Einzelfall. Vergangenen Mittwoch versuchte eine 16-Jährige, die gerade erst aus der Haft entlassen worden war, mit drei Burschen einen Linzer Taxifahrer zu überfallen, und verletzte den Mann mit einem Pfefferspray. Zwei Wochen zuvor begangen ein 17-Jähriger und ein 18-jähriger Türke zwei Raubüberfälle. Ein Opfer ist erst 15 Jahre alt, das zweite, 18, ist mit Faustschlägen und Kopfstößen traktiert worden.

OÖN-TV: Gewaltprobleme mit Linzer Jugendlichen Hat Linz ein Problem mit Jugendgewalt? Diese Frage stellt OÖN-TV dem Stadtpolizeikommandanten Karl Pogutter, der zu Gast im Studio ist. Und: In der Region Eferding wird über eine große Gemeindefusion diskutiert. Der Wunsch kommt diesmal aus der Bevölkerung.

"Gewalt auch in den Schulen"

"Wir bemerken schon seit zwei Jahren, dass die Gewalt unter den Jugendlichen zunimmt", sagt Karl Pogutter, Stadtpolizeikommandant in Linz. Es seien vor allem Jugendliche mit Migrationshintergrund, die straffällig werden. Gewaltbereitschaft gebe es auch schon in den Schulen. Aber: "Wir kommen als Polizei, zeigen die Jugendlichen an, und sie bleiben auf freiem Fuß. Bis es zu einer Gerichtsverhandlung kommt, dauert’s. Für sie hat es den Anschein, als gäbe es keine Konsequenzen."

Für ihn ist es ein gesellschaftliches Phänomen, das auf dem Rücken der Polizei ausgetragen wird. "Wir müssen repressiv einschreiten, erwarten uns aber auch, dass die Straftaten für die Jugendlichen Konsequenzen haben. Wir sehen, dass die jungen Leute überhaupt keinen Respekt haben, auch nicht vor der Polizei." Bei schwereren Vergehen, wie Raubdelikten, greift die Justiz aber auch hart durch, wie der Fall eines Afghanen (14) zeigt. 16 Verfahren wurden gegen den Burschen eingestellt, weil er noch nicht strafmündig war. Nach seinem 14. Geburtstag wurde er so oft straffällig, dass er bis zu seiner Verhandlung im August in Untersuchungshaft kam. Er wurde zu 15 Monaten Haft, davon fünf unbedingt, verurteilt.

"Das Jugendstrafrecht berücksichtigt, dass junge Menschen ihre Rolle in der Gesellschaft noch nicht gefunden haben und deshalb anfälliger für Kriminalität sind", sagt Strafrechtsexperte Alois Birklbauer. Studien würden belegen, dass Beziehungsarbeit mehr bringe als eine Gefängnisstrafe, so der Strafrechts-Institutsvorstand an der JKU. Der Spielraum im Jugendstrafrecht reiche aus, heißt es auch aus Justizkreisen. Seit Jahren fordert die Justiz hingegen von der Polizei, dass auf Jugendkriminalität spezialisierte Beamte eingesetzt werden.

"Gehe alleine nicht fort"

Doch wie geht es den jungen Linzern selbst? "Alleine gehen wir nicht fort", sagen etwa Sina und Constanze (beide 17). "Gemeinsam fühlen wir uns sicherer." Christoph (16) wurde bereits selbst Opfer eines tätlichen Angriffs: "Drei Burschen haben mir ins Gesicht geschlagen." Er wehrte sich, hat aber daraus gelernt: "Das würde ich nicht mehr tun." Andere fühlen sich dennoch sicher. Eine Studentin aus der Türkei, die seit zwei Jahren in Linz lebt und zuvor in Wien studierte, sagt: "Ich fühle mich hier sicherer als in Wien."

Nachgefragt

Fühlen sich junge Linzer sicher, wenn sie am Abend in der Landes-hauptstadt unterwegs sind? Wir haben uns rund um die Landstraße unter den Jugendlichen umgehört.

„Ich fühle mich in Linz sicher. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass

ich beim Fortgehen am Abend immer mit mehreren Leuten unterwegs bin.“

Denise, 23, Linz

„Ich wurde bereits einmal Opfer eines Angriffs von drei Burschen. Sie schlugen mir ins Gesicht, ich verteidigte mich. Heute würde ich flüchten.“

Christoph, 16, Linz

„Alleine gehen wir am Abend in Linz nicht fort. In den Lokalen gibt es oft Gäste, die sehr nahe kommen. Da sind wir froh, wenn Burschen dabei sind.“

Sina und Constanze, beide 17, Linz

3 Fragen an Alois Birklbauer

Birklbauer ist Experte für Strafrecht an der Johannes Kepler Universität in Linz

Reichen die Strafen für Jugendliche aus?

Das Jugendstrafrecht will die besondere Situation von jungen Menschen berücksichtigen. Sie haben ihre Rolle in der Gesellschaft noch nicht gefunden und deshalb eine erhöhte Kriminalitätsanfälligkeit. Im Strafrecht wird versucht, milder mit ihnen umzugehen, um ihnen ihre Chancen nicht zu verbauen und sie stattdessen mit einem Betreuungskonzept auf den richtigen Weg zu führen. Gibt es eine Steigerung bei der Jugendkriminalität und spielt die Herkunft eine Rolle?

Das Problem ist nicht der Migrationshintergrund, sondern die fehlende Integrationsperspektive. Aus der Statistik kann man in den vergangenen 15 Jahren keine Steigerung der Jugendkriminalität ableiten, das sind immer Momentaufnahmen. Tendenziell geht die Jugendkriminalität zurück, bei Körperverletzungen ist sie aber eher zunehmend. Das ist aber nur die entdeckte Kriminalität, wir wissen nicht, was sich im Dunkelfeld abspielt. Wie kann die Justiz angemessen auf Jugendkriminalität reagieren?

Das Gefängnis ist nicht immer die richtige Lösung. Wir wissen, dass junge Menschen, die schon im Gefängnis waren, draußen Führungsrollen in kriminellen Gruppen übernehmen, eben weil sie schon gesessen sind. Beziehungsarbeit wie beispielsweise durch die Jugendwohlfahrt ist bei jungen Menschen erfolgversprechender.

