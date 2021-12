Er ist der Schutzpatron der Kinder und wohl auch der Lieblingsheilige vieler: der Nikolaus mit Mantel, Bischofsmütze und seinem Sack mit Geschenken. Doch sein Gedenktag heute am 6. Dezember fällt schon wie im Vorjahr leider mitten in einen Lockdown. Aber das Fest deshalb ausfallen lassen? Das ist nicht nötig. Grundsätzlich ist der Besuch des Nikolaus ist erlaubt, allerdings unter Einhaltung einiger Maßnahmen: So gilt laut diözesanem Krisenstab für Darsteller mit Maske 3G, jene ohne Maske 2G.