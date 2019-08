Der LASK hat bei den Anhängern wieder ein Leiberl

Das gab es auf der Linzer Gugl schon lange nicht mehr zu sehen: Tausende Fans, die mit breiter Brust das LASK-Trikot überstreifen und so wie heute in das Stadion zum Champions-League-Spiel gegen Brügge gehen. Der LASK hat, so wie es ausschaut, bei den Anhängern also wieder ein Leiberl. Die neuen Auswärtstrikots für die Champions League waren vor dem Schlager sogar vergriffen – lediglich in Kindergrößen waren die Dressen noch verfügbar.

Lokalaugenschein im Sportgeschäft in der Plus City: Für Tim Stachelberger ging ein Traum in Erfüllung. Der Sohn des ehemaligen Handball-Nationalteamspielers Klaus Stachelberger durfte am Abend zum großen Hit. "Der LASK gewinnt 2:1", sagte er. Die Oma erfüllte ihm den Wunsch: Der Bub bekam ein LASK-Trikot.

"Die Dressen stehen hoch im Kurs. Vor allem bei den Jungen", sagt Philipp Hehenberger, einer der beiden Geschäftsführer bei Mach-Sport. Auch die bei den eingefleischten LASK-Fans teilweise verpönten rosa gestreiften Trikots seien zum Verkaufsschlager geworden. Die Farbe soll vielmehr bei weiblichen Fans des Traditionsvereins beliebt sein. Welche Spieler besonders hoch in der Gunst der Anhänger stehen? Hehenberger: "Am häufigsten wünschen sich die Fans Trikots mit den Namen von Kapitän Gernot Trauner, Peter Michorl und Thomas Goiginger. Und dann kommt es natürlich oft vor, dass der Fan seinen eigenen Namen am Rücken tragen will." Wie viele Trikots über den Ladentisch gingen, lässt Hehenberger offen: "Das dürfen wir nicht sagen." Kein Geheimnis ist der Preis: Erwachsene zahlen für das Heimtrikot 49 Euro, für das Auswärtstrikot 59 Euro. Für Kinder verbilligt sich der Preis bei beiden um 10 Euro. "Der LASK bietet die günstigen Fußballtrikots österreichweit an", sagt Hehenberger.

Philipp Hehenberger (re.) und Viktor Mach, vom LASK-Kooperationspartner Mach-Sport Bild: Alexander Schwarzl

Bettwäsche, Lätzchen

Generell gilt: An Fan-Utensilien gibt es so gut wie alles, was sich das Herz eines LASK-Fans nur wünschen kann: Schals, Kappen, Trinkflaschen, Aschenbecher oder Fußmatten mit dem Logo des Vereins. Bei wem die Liebe zu den Schwarz-Weißen besonders groß ist, der legt sich mit ihnen ins Bett: Kopfpolster und Bettwäsche (ab 60 Euro) wiegen die Anhänger nach dem Match in den Schlaf und lassen sie vom nächsten großen Coup träumen.

Auch für die Allerkleinsten ist was dabei: Der LASK buhlt mit Lätzchen, Babypatscherln und Babykleidchen – jeweils für rund 20 Euro erhältlich – um die Gunst der nächsten Fan-Generation. Eigens angefertigte Babyschals sollen die kleinen Stadiongäste an kalten Spieltagen warm halten.

Seit der LASK auf der Erfolgswelle schwebt, soll der Ansturm auf die Fanartikel nicht abreißen. Mit den Erfolgen auf internationaler Bühne nimmt er nun neue Ausmaße an: "Selbst Kugelschreiber oder Feuerzeuge verkaufen sich derzeit gut", sagt Hehenberger, der wie der kleine Tim auf einen 2:1-Sieg des LASK tippte.

