Der Frühling kommt nach Linz und bringt Autos mit

In den Hallen des Linzer Design Centers herrschte am Donnerstag reges Treiben: Paletten wurden geschleppt, Messestände aufgebaut und Getränke in Kühlschränke eingeordnet. Und langsam, aber sicher füllten sich die Räume mit zahlreichen Autos.

199 der neuesten Modelle der oberösterreichischen Autohändler werden es am Ende sein, die den Besuchern des 51. Linzer Autofrühlings am Samstag und am Sonntag gezeigt werden.

Autos in luftigen Höhen

Die Arbeiten zogen am Donnerstag auch Mitarbeiter des Design Centers in ihren Bann: Während einer kurzen Kaffeepause beobachteten sie gespannt, wie rund drei Tonnen schwere Fahrzeuge mit einem Kran kurzerhand einen Stock höher auf die Empore befördert wurden. Für den Staplerfahrer Jasmin Sisic ist seine Arbeit Routine, wie er sagte: Im Minutentakt wurden die Autos, die durch einen hinteren Eingang hineingefahren wurden, in die Luft gehoben.

Oben angekommen wurden sie von an Seilen gesicherten Arbeitern in Empfang genommen, bevor sie schließlich im Schritttempo zu dem von den Autohändlern festgelegten Platz gefahren wurden. Besucher können sie dort am Wochenende nicht nur betrachten, sondern auch einmal probesitzen.

Bei der Automesse sind auch die Mobilitätsclubs ÖAMTC und ARBÖ sowie die Linz AG vertreten, die über Elektromobilität Auskunft gibt. Denn die Nachfrage nach E-Autos sei groß, sagt Messepräsident Michael Schmidt. Fast die Hälfte aller 199 ausgestellten Fahrzeuge ist daher zumindest teilweise elektrifiziert.

Über die Vorteile der unterschiedlichen Modelle und sämtliche staatliche Förderungen wird ebenfalls auf der Automesse informiert. "Besucher haben hier alles auf einen Blick, jeder Händler zeigt seine neuesten und beliebtesten Autos", sagt Schmidt.

Zum ersten Mal fand der von den OÖNachrichten initiierte Autofrühling im Jahr 1971 statt. Was sich seither nicht verändert habe, sei das Freiheitsgefühl, das der Individualverkehr mit sich bringe, und die Faszination für das Auto, sagt der Messepräsident. Nach dem coronabedingten Einbruch würden die Zulassungszahlen aktuell wieder steigen.

Wer kein neues Auto kaufen will, kann eines gewinnen: Die OÖN verlosen einen neuen Nissan Qashqai e-Power. Aber ein Besuch lohne sich auch so, sagt Schmidt: Denn wo sonst könne man 200.000 Euro teuren Autos so nahekommen wie auf der Automesse?

51. Linzer Autofrühling

Der 51. Linzer Autofrühling lädt am Samstag, 18., und Sonntag, 19. März, in das Linzer Design Center. Die Öffnungszeiten: jeweils 9 bis 18 Uhr.

Die Eintrittspreise blieben im Vergleich zum Vorjahr gleich: Erwachsene 10 Euro (erm. 8 Euro), Familien 20 Euro (2 Erwachsene, Kinder bis 15 Jahre; ermäßigt 16 Euro), Kinder 2 Euro (bis 15 Jahre), Behinderte 8 Euro (nur mit Ausweis).

Ermäßigten Eintritt gibt’s mit der OÖNcard, ÖAMTC- und ARBÖ-Gutscheinen sowie der 4youCard.

Autorin Verena Mitterlechner Verena Mitterlechner

