Die Dekanate Steyr (23. September) und Traun (1. Oktober) sind bereits in die Vorbereitungszeit gestartet, mit Andorf, Frankenmarkt, Gallneukirchen, Kremsmünster und Ried im Innkreis gehen im Herbst fünf weitere Dekanate in das erste Vorbereitungsjahr. Am Ende des zweijährigen begleiteten Übergangsprozesses sollen die neuen Pfarren (ehemalige Dekanate) mit Pfarrteilgemeinden (ehemalige Pfarren) stehen.

Im ersten Jahr geht es vor allem darum, als neue Pfarre ein Wir-Gefühl zu entwickeln, Kirche weit zu denken und als pastoraler Raum zusammenzuarbeiten. Letzteres bedeutet, dass etwa die Seelsorge in Krankenhäusern, Altenheimen und Hochschulen gemeinsam gedacht werden soll – dazu entwickelt jedes Dekanat ein Konzept.