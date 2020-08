"Das größte Schienenbauprojekt seit dem Zweiten Weltkrieg"

Noch ist es eine Vision: Nur noch 15 Minuten sollen Studierende künftig vom Linzer Hauptbahnhof mit der Schnellbahn bis zur Johannes Kepler Universität (JKU) in Urfahr brauchen. "Das wäre schneller als mit dem Auto", sagt Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP). Pendler aus dem Mühlviertel sollen eine direkte Bahnverbindung bis zum Hauptbahnhof bekommen. Das Kepler Universitätsklinikum soll mit einer eigenen Schnellbahnstation direkt ans öffentliche Verkehrsnetz angebunden werden und hätte eine direkte Schnellbahn-Verbindung mit der JKU.

Das Projekt, an dessen Details die Planer der Stadt Linz und des Landes Oberösterreich derzeit noch tüfteln, ist in seinen Ausmaßen gigantisch: zwei neue Schnellbahnen (S6 und S7), zwei neue O-Bus-Linien, zwei neue Buslinien. Allein die Bauarbeiten im Linzer Stadtgebiet werden (nach ersten vorsichtigen Schätzungen) 600 Millionen Euro verschlingen. Das Gesamtprojekt wird mindestens eine Milliarde Euro kosten. Steinkellner betont die historische Dimension dieses Vorhabens: "Das ist das größte Schienenbauprojekt in Oberösterreich seit dem Zweiten Weltkrieg."

OÖN-TV war bei der Präsentation der Öffi-Offensive dabei:

Alleine nicht finanzierbar

"Das ist für Land und Stadt Linz alleine nicht finanzierbar", weiß Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). Gemeinsam mit Landesrat Steinkellner, dem Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) und Vizebürgermeister Markus Hein (FP) forderte der Landeshauptmann gestern in Linz auf einer Pressekonferenz deshalb die Unterstützung des Bundes bei diesem Großprojekt.

Und die soll nicht zu knapp ausfallen: "Wir werden in Wien mit Nachdruck vorstellig werden, um uns das zu holen, was uns zusteht", sagt Luger. Eine Kostenübernahme von 50 Prozent durch den Bund nennt Stelzer als Ziel. Das Land würde 40 Prozent beisteuern, die Stadt Linz und die weiteren Gemeinden entlang der neu zu bauenden S7 die übrigen zehn Prozent.

Wenn sich Oberösterreich mit dieser Forderung durchsetzen kann, würde das bedeuten, dass mindestens 500 Millionen Euro aus Wien fließen. Erste Gespräche mit dem Ministerium seien diesbezüglich "positiv verlaufen", sagt Stelzer.

Die Vorplanungen des Projekts sind bereits weit vorangeschritten. Die Trassen stehen fest. Zwischen Weißenwolffstraße und Franckstraße werden die Bahnen im Linzer Stadtgebiet unterirdisch geführt. Zur Ergänzung der neuen Schnellbahnen werden entlang ihres Verlaufs zwei neue O-Bus-Linien (46 und 47) und zwei neue Buslinien (13 und 14) verkehren. Sie werden Urfahr über den Linzer Hafen mit Ebelsberg und Pichling verbinden.

Vizebürgermeister und Verkehrsreferent Markus Hein (FP) sieht durch das Projekt eine große Schwachstelle des öffentlichen Verkehrs in Linz behoben: "Bis jetzt ist das Hafenviertel unsere Achillesferse."

In einigen Detailfragen sind sich die Planer von Stadt und Land aber noch uneins. Die Stadt Linz würde sich wünschen, dass die neue S6 in Urfahr im Bereich der Reindlstraße unterirdisch in Richtung Mühlkreisbahnhof geführt wird. Die Kosten für eine solche Untertunnelung wären jedenfalls hoch. "Die Frage, ob eine unterirdische Führung wirtschaftlich und verkehrstechnisch zielführend ist, wird noch untersucht", heißt es aus dem Büro von Infrastruktur-Landesrat Steinkellner.

Politischer Schulterschluss

Über Differenzen bei den Planungen will derzeit aber bei Land und Stadt niemand sprechen. Demonstrativ wird Einigkeit gezeigt. Land und Stadt ziehen an einem Strang. Das soll nicht zuletzt die Verhandlungsposition gegenüber dem Bund stärken.

Ganz vollständig ist der politische Schulterschluss in Oberösterreich aber nicht. Kritik an der gestrigen Pressekonferenz kommt von den Grünen: Verkehrssprecher Severin Mayr sieht in den Ankündigungen lediglich "leere Versprechungen". (hip)

Kommentar zum Thema: "Was uns zusteht" – Warum Stadt und Land nicht als Bittsteller in Wien stehen

Zahlen zum Jahrhundert-Projekt

1 Milliarde Euro soll das Projekt laut ersten Schätzungen insgesamt kosten. Allein im Linzer Stadtgebiet sollen mindestens 600 Millionen Euro verbaut werden.

2 neue Schnellbahnen sollen durch die Durchbindung und Verlängerung der Mühlkreisbahn entstehen.

110.000 Pendler fahren täglich nach Linz. Möglichst viele von ihnen sollen zu einem Umstieg auf den öffentlichen Verkehr gebracht werden.

Zitiert

"Dieses Projekt wird den öffentlichen Verkehr in Linz und im Linzer Umland stärken." – Thomas Stelzer (VP), Landeshauptmann

"Vom Hauptbahnhof bis zur Kepler-Uni braucht man dann nur noch 15 Minuten mit dem Zug." – Günther Steinkellner (FP), Infrastruktur-Landesrat

