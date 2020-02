Corona-Verdacht: Bangen im Linzer Magistrat nach Venedig-Reise

Das Coronavirus ist in Österreich angekommen: Gestern Mittag wurden in Innsbruck zwei Verdachtsfälle bestätigt. Demnach hat sich ein junges Paar, das in Innsbruck wohnt, mit dem Virus infiziert. Wo, war zunächst noch unklar.

Die beiden stammen aus der Region von Bergamo in Norditalien, sie seien aber "nicht lebensbedrohlich" erkrankt, sagte Tirols Landeshauptmann Günther Platter (VP).

Beinahe gleichzeitig gab es in Oberösterreich einen weiteren Verdachtsfall: Ein 55-jähriger Linzer aus Pichling begab sich gestern in der Früh zu einem Arzt, klagte über Grippesymptome und sagte, er sei in der Vorwoche beim Karneval in Venedig gewesen. Der Mann hatte von Mittwoch bis Freitag an einer Kulturreise teilgenommen, organisiert von der Personalvertretung des Linzer Magistrats.

Corona Virus: Entwarnung im Linzer Verdachtsfall Derzeit gebe es keinen bestätigten Corona-Virus-Fall in Oberösterreich, teilte Landeshauptmann Thomas Stelzer am Nachmittag in einer Pressekonferenz mit. OÖ sei "bestens vorbereitet".

Feiern in Rathaus abgesagt

Die Nervosität im Magistrat war hoch. Sowohl die für gestern geplante Faschingsfeier auch der Heringsschmaus am heutigen Aschermittwoch abgesagt. Am Abend kam dann die Entwarnung: Es handelte sich bei dem 55-jährigen Reiseteilnehmer nicht um eine Corona-Erkrankung.

Die übrigen Mitglieder der 25-köpfigen Reisegruppe waren aufgefordert worden, bis zum Vorliegen der Testergebnisse zu Hause zu bleiben und Kontakt mit anderen Menschen zu meiden, teilte der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) mit. Er kehrte frühzeitig von einer Auslandsreise zurück, um "sämtliche Maßnahmen" koordinieren zu können. Die Mitglieder der Reisegruppe dürften heute wieder ihren Dienst im Magistrat antreten, sofern nicht weitere Erkrankungen auftreten. "Wir können nicht allen Mitarbeitern, die in einer bestimmten Region waren, sagen, sie sollen vorsichtshalber zu Hause bleiben", heißt es aus dem Magistrat.

Am Nachmittag informierten Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) und seine Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) bei einer Pressekonferenz. Seit Dezember seien in Oberösterreich 25 Menschen auf das COVID-19-Virus getestet worden, die Tests seien alle negativ verlaufen. Stand gestern gab es in Oberösterreich keine Corona-Erkrankten. In zehn Fällen seien die Testungen aber noch nicht abgeschlossen. Diese werden in einem Labor des Klinikums Wels-Grieskirchen durchgeführt.

Allfällige Krankentransporte würde das Rote Kreuz übernehmen, teilte Präsident Walter Aichinger mit. "Wir haben viel Erfahrung beim Transport von hochinfektiösen Patienten." Das Rote Kreuz könne auch Ausrüstung und Schutzanzüge für Ärzte zur Verfügung stellen.

"Wir sind in keinem Krisenmodus", sagte Stelzer. In unserem Bundesland gebe es 15 Spitäler, die die Kompetenz haben, Coronavirus-Patienten aufzunehmen. Landessanitätsdirektor Georg Palmisano warnte vor einer allgemeinen Panikreaktion. "Die Krankheit hat in mehr als 80 Prozent der Fälle einen ganz milden Verlauf." Nach derzeitigen Beobachtungen seien vorwiegend ältere sowie immungeschwächte Personen bzw. Menschen mit Vorerkrankungen (Herz, Kreislauf, Atemwege) gefährdet.

3 Fragen an ...

... Bernd Lamprecht: Der Primar ist der Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde im Kepler Universitätsklinikum in Linz, wo mehr als 20 Betten für Viruserkrankte bereitstehen, falls sie gebraucht werden.

Was sollen Patienten, die sich krank fühlen, tun?

Man sollte die Hotline 1450 anrufen oder mit dem Hausarzt telefonieren. Der Besuch der Ordination ist nicht ratsam, denn es soll jeder Kontakt mit anderen Menschen vermieden werden. Zum Glück zeigen mehr als 80 Prozent der Erkrankungen einen sehr milden Verlauf, ohne dass eine intensivmedizinische Unterstützung nötig wäre. Hier kann der Patient zuhause bleiben, wenn garantiert ist, dass er keinen Kontakt zu anderen hat. In etwa fünf Prozent der Fälle kann der Verlauf aber schwer sein. Ein Arzt muss einen Verdachtsfall der Bezirksverwaltungsbehörde melden, dann würde ein geeigneter Transport ins Spital organisiert werden. Wie viele Coronavirus-Patienten könnten Sie im Kepler Klinikum versorgen?

Wir könnten etwas mehr als 20 Menschen in Isolierzimmern behandeln. Die Patienten kämen dann über eine eigene Schleuse herein. In Oberösterreich gibt es insgesamt 15 Krankenanstalten, die über eine solche Infrastruktur verfügen. Wir sind hier besser aufgestellt als andere Bundesländer. Wie lange dauert es, bis ein Patient weiß, dass er infiziert ist, und wie sieht die Behandlung aus?

Ein verlässliches Testergebnis sollte in nur wenigen Stunden vorliegen. Es wird ein Rachenabstrich gemacht, der dann im mikrobiologischen Labor des Klinikums Wels ausgewertet wird. Bei nicht komplizierten Krankheitsverläufen geben wir fiebersenkende Arzneien und Flüssigkeitsersatz. Antibiotika helfen nur bei einer bakteriellen Zusatzinfektion. Einen Impfstoff gegen das neue Virus gibt es ja noch nicht.

Gesundheitsberatung „1450“ gibt es rund um die Uhr

Bei grippeähnlichen Symptomen raten Experten, die Rufnummer 1450 zu wählen. Dort steht speziell geschultes Personal sieben Tage die Woche rund um die Uhr zur Verfügung und klärt im Gespräch mit den Betroffenen auf, was zu tun ist.

Hier wird etwa informiert, wo sich in der Nähe der nächste Haus- oder Facharzt oder die Notfallambulanz befinden. Denn wer sich angesteckt haben könnte, sollte Kontakt mit anderen Menschen vermeiden.

Die Experten beraten nicht nur in Sachen Coronavirus, die Rufnummer 1450 werde aber derzeit stark in Anspruch genommen, sagte gestern die oberösterreichische Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander.

Mehr als 70 Anrufe seien alleine gestern Vormittag dort eingegangen. 1450 sei die „erste Anlaufstelle für medizinische Sorgen“, betonte sie.

