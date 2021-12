Corona-Demo führt zu Chaos in der Linzer Innenstadt

Zwei Versammlungen waren für den heutigen Tag angemeldet. Eine Gruppe von rund 400 Personen war am frühen Nachmittag auf der Landstraße von Urfahr kommend Richtung Landstraße unterwegs. Eine zweite Zusammenkunft fand an der Promenade vor dem Landhaus statt. Laut Schätzungen der Polizei haben sich dort am Nachmittag 1500-2000 Demonstranten eingefunden. "Wir haben aus den Erfahrungen der Vergangenheit gewusst, dass eine starke Mobilisierung stattfinden kann. Mit einer derartig hohen Teilnehmerzahl haben wir aber im Vorfeld nicht gerechnet", betonte Michael Hubmann, Einsatzleiter der Polizei im OÖN-Gespräch.

Demonstranten blockieren Verkehr

Großen Ärger hat die Versammlung bei vielen Pendlern ausgelöst. Mitten in der Stoßzeit hat ein Teil der Gruppe die Nibelungenbrücke blockiert und so einen langen Stau verursacht. Dass sich die Demonstration auf die Brücke verlagert, war laut Polizei nicht geplant. Bis zum Abend müssen mehrere Straßen gesperrt werden, die Innenstadt soll von Pkw-Lenkern gemieden werden, wie die Polizei auf Twitter informierte.

Die Linzer Straßenbahnen wenden an den Haltestellen Hauptbahnhof beziehungsweise Sonnensteinstraße. Dazwischen haben die Linzer Linien einen Schienenersatzverkehr eingerichtet, die Busse weichen der Demonstration über die Autobahn aus. Mit großen Verspätungen müssen Passagiere bei den Buslinien 12 und 25 rechnen. Die Linien 27 und 26 sind gekappt und verkehren im Bereich der Demonstration nicht.

Gegen 16:30 Uhr hat die Polizei die nicht angemeldete Versammlung auf der Brücke aufgelöst.