615 Gramm Geburtsgewicht: Zwillinge kämpfen weiter

Stillen, Wickeln, Füttern, Schlafen – all das kann schon mit einem Baby eine Herausforderung sein. Die Freude bei Sarah W. und Jürgen K. wog dennoch doppelt, als sie sechs Jahre nach der Geburt ihres Sohns Anthony erfuhren, dass sie Zwillinge erwarteten.

Fünf Monate verlief Sarahs Schwangerschaft unauffällig. Doch in der 23. Woche bekam sie starke Unterleibsschmerzen: Eine der beiden Fruchtblasen war geplatzt. Also mussten die Zwillinge mehr als drei Monate vor dem Geburtstermin auf die Welt geholt werden. Am kritischsten war zunächst der Zustand von Jeremy, der nur 615 Gramm wog und sofort beatmet werden musste. Sein Zwillingsbruder Jamie brachte lediglich 35 Gramm mehr auf die Waage und hätte eigentlich noch genug Fruchtwasser gehabt. "Es war ein Schock, sie so zu sehen", sagt Papa Jürgen.

Einen Tag nach ihrer viel zu frühen Geburt erlitten die Säuglinge Gehirnblutungen – Jeremy eine leichte, Jamie eine schwere. Hinzu kam, dass die unausgereiften Herzen die Körper nicht mit ausreichend Blut und damit Sauerstoff versorgen konnten. "Selbst die künstliche Beatmung war bereits am Limit. Die Ärzte räumten Jamie kaum noch Überlebenschancen ein", erzählt Jürgen.

Jamies Gehirnblutung blockierte den natürlichen Abfluss des Gehirnwassers über das Rückenmark. Aus diesem Grund musste sein winziges Köpfchen geöffnet und ein Röhrchen als sogenannter Shunt in den Bauchraum gelegt werden. Seither hat der Bub mehr als zwölf Operationen über sich ergehen lassen müssen. Da er nicht selbständig trinken kann, musste eine Magensonde zur künstlichen Ernährung eingesetzt werden.

Pflege rund um die Uhr

Während Jeremy nach einiger Zeit nach Hause durfte, wo sich seine Oma und sein großer Bruder um ihn liebevoll kümmerten, musste Jamie mit Unterbrechungen mehr als sechs Monate im Spital bleiben. "Wir haben immer wieder gebangt um ihn. Jeden Tag bin ich nach der Arbeit zu ihm und seiner Mama ins Krankenhaus gefahren, wo wir auch die Wochenenden verbracht haben", erinnert sich der dreifache Vater.

Heute sind die beiden Zwillingsbuben vier Jahre alt. Jeremy ist untergewichtig, bekommt Spezialnahrung und weist einen Entwicklungsrückstand auf. Außerdem haben die Ärzte bei ihm den Verdacht auf Autismus geäußert. Weit schlimmer hat es jedoch Jamie erwischt: Der Vierjährige ist spastisch beeinträchtigt und kann alleine weder gehen, sitzen, essen noch krabbeln. Trotz Medikamenten kommt es immer wieder zu epileptischen Anfällen. "Jamie muss rund um die Uhr gepflegt und versorgt werden", sagt Jürgen. Seine Frau Sarah hat deshalb ihren Teilzeitjob aufgegeben. Noch schafft sie es, Jamie zu tragen. Aber um auf die Zukunft vorbereitet zu sein, ist ein kostenintensiver Umbau geplant, mit dem ein behindertengerechtes Bad entstehen soll.

Wenn Jamie lacht und kichert

Auch Jürgens Arbeitskollege hat zwei beeinträchtigte Kinder, die jedoch schon groß sind. "Er sagt, man muss das Beste aus der Situation machen", so der 44-Jährige.

Trotz der schweren Beeinträchtigung ist Jamie ein quietschvergnügtes Kind. "Wenn Jamie lacht und kichert, gewinnen wir daraus viel Energie. Wir würden ihn um nichts in der Welt mehr hergeben", sind sich Sarah und Jürgen einig.

Helfen auch Sie mit

Für viele Oberösterreicher ist Weihnachten kein Fest der Freude – wenn plötzliche Todesfälle, schlimme Diagnosen und dazu noch finanzielle Nöte das Leben belasten. Diesen Landsleuten reicht das OÖN-Christkindl die Hand und hilft ihnen, wieder auf die Beine zu kommen. Denn oft kann schon eine kleine Unterstützung große Wirkung haben. Jeder gespendete Cent kommt bei bedürftigen Familien an, weil alle Kosten – vom Personal bis hin zur Verwaltung und zur Werbung – vom Medienhaus Wimmer übernommen werden.

Wenn Sie die größte Spendenaktion des Landes unterstützen möchten, spenden Sie bitte an das Christkindl-Konto. IBAN: AT94 2032 0000 0011 1790

