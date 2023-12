Nach Hausbrand in Weyer: „Wir erhielten große Unterstützung im Ort“

Der 9. November 2023 wird Familie Weber aus Weyer wohl für immer in Erinnerung bleiben. Christian Weber war an diesem Donnerstag zuhause, weil er sich von einer Knieoperation erholen musste. „Ich war in meiner Beweglichkeit noch sehr eingeschränkt und bin irgendwie in der Früh vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer im Erdgeschoss gehumpelt“, erinnert sich der zweifache Vater. In der Küche habe er Brandgeruch wahrgenommen.