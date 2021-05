Betrüger knöpften Mühlviertler Unternehmer tausende Euro ab

Der 61-Jährige bestellte für seine Firma schon seit geraumer Zeit diverses Zubehör aus Taiwan. Im Jänner 2021 trat er mit einem Unternehmen in Taiwan per E-Mail in Kontakt und bekam ein vermeintliches Angebot für 700 Stück Lampen zum Gesamtpreis von 10.650 Euro. Beim Antwortmail aus Taiwan war die Mailadresse geringfügig verändert, was dem 61-Jährigen jedoch nicht auffiel.

Ein bislang unbekannter Täter dürfte die Mails der taiwanesischen Firma abgefangen und die Bankdaten verändert haben. Der Mühlviertler überwies Ende Jänner mehr als 10.000 Euro auf ein falsches Bankkonto in Großbritannien.

Nachdem dem Geschädigten über das Außenwirtschaftsamt in Taiwan bekannt gegeben wurde, dass der Mailserver der genannten Firma gehackt wurde, erstattete er Anzeige bei der Polizei. Weitere Erhebungen folgen, teilte die Polizei am Montag mit.