Balkonbrand einer Wohnung in Freistadt - Polizisten löschten die Flammen

Zu dem Brand kam es am Sonntagnachmittag. Der Notruf ging bei der Polizei um 14:25 Uhr ein: Ein Balkon in Freistadt stehe in Flammen. Noch vor der Feuerwehr waren die Beamten der Polizei vor Ort. Schon von unten sahen die zwei Polizisten Flammen von einem Balkon im zweiten Stock schlagen.

Lesen Sie auch: Carportbrand in Steyr: Polizisten starteten die Löscharbeiten

Nachdem alle Personen aus dem Gebäude evakuiert worden waren, nahm einer der beiden Beamten einen Feuerlöscher aus dem Stiegenhaus und löschte damit die Flammen. So konnte verhindert werden, dass sich die Flammen auf dem Dachstuhl ausbreiten konnten. Die Feuerwehr Freistadt rückte mit einem Löschzug aus mit Teleskopmastbühne aus - so konnten letzte Glutreste gelöscht werden.

Eine Zigarette soll die Brandursache gewesen sein

Brandursache dürfte laut Polizei eine abgebrannte Zigarette gewesen sein. Am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden. Verletzt wurde dank beherztem Einschreiten der Beamten niemand.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.