Autos auf dem Land oft unverzichtbar

Ein Leben ohne einen eigenen Pkw ist für die meisten Oberösterreicher, die im ländlichen Raum zu Hause sind, unvorstellbar. 85 Prozent sind täglich oder mehrmals pro Woche mit dem Auto unterwegs. "Es gibt dafür auch einfach keine Alternativen. Der Umstieg auf den öffentlichen Verkehr ist für Menschen auf dem Land keine Option", sagt Harald Großauer, Landesdirektor des ÖAMTC.

Das zentrale Problem sind die Distanzen. 21,6 Kilometer ist der Arbeitsplatz im Schnitt vom eigenen Wohnort entfernt. Bis zur nächsten Arztpraxis sind es 5,1 Kilometer und die nächstgelegene Einkaufsmöglichkeit ist im Durchschnitt 3,7 Kilometer von der Haustür entfernt.

Der ÖAMTC hat in einer groß angelegten Befragung die Mobilitätsbedürfnisse der österreichischen Landbevölkerung erhoben.

Der öffentliche Verkehr spielt demnach im Alltag der Menschen im ländlichen Raum nur eine untergeordnete Rolle. Lediglich drei Prozent der Befragten sind täglich mit Bus oder Bahn unterwegs. Die am häufigsten genannten Kritikpunkte sind schlechte direkte Verbindungen und die damit verbundenen zu langen Fahrzeiten. 42 Prozent der Befragten halten die Fahrscheinpreise für zu hoch. Besonders unzufrieden mit den Öffis sind die Mühlviertler: Nicht einmal jeder vierte Befragte ist mit der Bahninfrastruktur in der Region zufrieden. Oberösterreichweit halten immerhin 41 Prozent die Infrastruktur für gut.

Nur etwas beliebter als Bus und Bahn ist das Fahrrad: Fünf Prozent sitzen jeden Tag im Sattel. Mehr als die Hälfte der Befragten gibt an, das Fahrrad selten oder nie zu benutzen, weil sie ihre Ziele damit nicht in zumutbarer Zeit erreichen können. 41 Prozent klagen außerdem über mangelnde Radwege in ihrer Gemeinde.

Linz an der Belastungsgrenze

Warnende Worte hat ÖAMTC-Direktor Großauer für die Verkehrssituation im oberösterreichischen Zentralraum. "Sowohl der Individualverkehr als auch die öffentlichen Verkehrsmittel haben in den Stoßzeiten ihre Kapazitätsgrenze bereits erreicht."

Prognosen würden zeigen, dass die Zahl der täglichen Fahrten von und nach Linz noch in diesem Jahrzehnt um 74.000 ansteigen wird. "Es braucht deswegen dringend ein umfassendes Mobilitätskonzept für Oberösterreich", sagt Großauer. (hip)

Mobilität auf dem Land in Zahlen 81 Prozent der Befragten kritisieren die schlechten Öffi-Verbindungen im ländlichen Raum.

21,6 Kilometer wohnen Menschen außerhalb der Städte im Durchschnitt von ihrer Arbeits- oder Ausbildungsstätte entfernt.

Drei Prozent der Menschen, die im ländlichen Raum leben, benutzen täglich öffentliche Verkehrsmittel. 55 Prozent benutzen täglich ein Auto.

42 Prozent jener Befragten, die regelmäßig öffentliche Verkehrsmittel benutzen, sind mit der Tarifgestaltung bei den Tickets unzufrieden.

44 Prozent sind nicht öfter mit dem Fahrrad unterwegs, weil es zu wenige oder keine Radwege in ihrer Gemeinde gibt.

51 Prozent geben an, dass sie nie mit dem Bus unterwegs sind. 82 Prozent haben noch nie ein Sammeltaxi genutzt.

83 Prozent stimmen der Aussage zu, dass man auf dem Land auf einen eigenen Pkw angewiesen ist.

78 Prozent glauben, dass die Mobilitätskosten auf dem Land deutlich höher sind als in der Stadt.

45 Prozent der Menschen in ländlichen Gemeinden würden sich einen Ausbau von Carsharing-Angeboten wünschen.

5,1 Kilometer beträgt auf dem Land die durchschnittliche Distanz zur nächsten Arztpraxis. 3,7 Kilometer sind es bis zum nächsten Lebensmittelmarkt.

