Wie berichtet standen am Montag in der Früh zwei auf dem Gelände einer Werkstatt inKristein abgestellte Autos in Vollbrand, ein drittes Fahrzeug wurde ebenso stark beschädigt. Wie die Polizei am Dienstag informierte, entstand der Brand zunächst an einem Pickup, das Feuer breitete sich dann auf die beiden anderen Pkw aus.