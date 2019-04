Auto überschlug sich - 19-jähriger verletzt

NEUMARKT. Zu schnell fuhr am Mittwoch ein 19-jähriger Führerscheinneuling in Neumarkt im Mühlkreis in eine Kurve. Sein Wagen überschlug sich, er musste verletzt ins Spital.

Der Unfall passierte am Mittwoch gegen 10.25 Uhr auf der Neumarkter Straße in Fahrtrichtung Linz. In einer langgezogenen Linkskurve kam der 19-Jährige aus dem Bezirk Freistadt mit seinem Pkw aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf das rechte Fahrbahnbankett. Daraufhin kam er von der Straße ab, überschlug sich und blieb schließlich in einer angrenzenden Wiese liegen. Der 19-Jährige musste verletzt zum LKH Freistadt gebracht werden.