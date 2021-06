Auffällige Fahrweise verriet schwer betrunkenen Alkolenker auf der B139

Eine 49-Jährige war gegen 21:20 Uhr auf den Autofahrer aufmerksam geworden, der im Schneckentempo und in Schlangenlinien auf der B139 von Bad Hall kommend in Richtung Neuhofen an der Krems fuhr. Hinter dem auffälligen Lenker, der mit nur 30 km/h auf der Landesstraße unterwegs war, hatte sich bereits eine Kolonne gebildet. Die 49-Jährige erstattete Anzeige bei der Polizei.

Als der 50-Jährige an seiner Wohnadresse im Bezirk Linz-Land eintraf, warteten die Beamten bereits auf ihn. Ein Alkotest an Ort und Stelle ergab einen Wert von 1,92 Promille. Seinen Führerschein ist der Mann vorerst los, teilte die Polizei am Freitag per Aussendung mit.