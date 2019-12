Auf Zebrastreifen angefahren: 86-Jährige starb in Spital

Das berichtete die Polizei am Dienstag. Die 86-Jährige hatte mit einem Rollator die Vogelweiderstraße an der Kreuzung mit der Johann-Strauß-Straße überquert. Sie wurde vom Wagen eines 61-jährigen Welsers erfasst, niedergestoßen und schwer verletzt. Der Lenker fuhr zunächst ohne anzuhalten weiter. Nach einem Zeugenaufruf der Exekutive meldete er sich bei der Polizei, verweigerte in der Einvernahme aber jede Aussage.

